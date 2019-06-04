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İngiltere Kraliçesi'nden Trump onuruna akşam yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 01:14 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump'ın onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği verdi - Kraliçe II. Elizabeth: - "Bu gece, onlarca yıldır halklarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olan ve yıllarca devam edeceğine inandığım bir ittifakı kutluyoruz" - ABD Başkanı Donald Trump: - "Ortak zaferi kutlarken, iki ulusu gelecekte de bir arada tutmaya devam edecek olan müşterek değerlerinin altını da çiziyoruz" - "İngiltere, prangalarından kurtulduğunda (Brexit) büyük bir ticaret anlaşması da mümkün. Şimdiden konuşmaya başladık" - Yemek, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile Parlamento Başkanı John Bercow dahil bazı politikacılar tarafından boykot edildi - İşçi Partisi lideri Corbyn'in de katılarak konuşma yapacağı Trump karşıtı büyük bir gösteri düzenlenecek

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve ABD Başkanı Donald Trump, ülkeleri arasındaki ortak değerler ve çıkarların önemine vurgu yaptı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Trump'ın onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

Yemeğe, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Trump'ın 4 yetişkin çocuğu ve çocuklarının eşleri katıldı.

Kraliçe, yaptığı konuşmada, "Ortak değerlerimizin ve ortak çıkarlarımızın bizi birleştirmeye devam edeceğinden eminim." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Bu gece, onlarca yıldır halklarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olan ve yıllarca devam edeceğine inandığım bir ittifakı kutluyoruz." diye konuştu.

- "Muazzam bir kadın"

Trump da "ortak zaferi kutlarken, iki ulusu gelecekte de bir arada tutmaya devam edecek olan müşterek değerlerinin de altını çizdiklerini" belirterek bu değerleri "özgürlük, egemenlik, kendi kaderini tayin, hukukun üstünlüğü ve yüce tanrının verdiği haklara saygı" olarak açıkladı.

Kraliçe'nin II. Dünya Savaşı'ndaki katkılarına atıfta bulunan Trump, "O genç tamirci, geleceğin kraliçesi, muazzam bir kadındı." dedi.

Konuşmaların ve ulusal marşların çalınmasının ardından kadeh kaldırıldı.

- Yemek boykot edildi

Buckingham Sarayı'ndaki yemek, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile Parlamento Başkanı John Bercow dahil bazı politikacılar tarafından boykot edildi. Ayrıca saray dışında da Trump karşıtları gösteri düzenledi.

Öte yandan Trump, yemek öncesi sosyal medya hesabından, "Londra ziyareti gayet iyi geçiyor. Kraliçe ve tüm Kraliyet ailesi harikalardı. İngiltere ile ilişkiler çok güçlü." mesajını paylaştı.

- Brexit'e pranga benzetmesi

Mesajında, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine (Brexit) atıfta bulunan Trump, "İngiltere, prangalarından kurtulduğunda büyük bir ticaret anlaşması da mümkün. Şimdiden konuşmaya başladık." ifadesini kullandı.

Trump, 3 gün sürecek ziyareti kapsamında bugün Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek. ABD ve İngiliz iş dünyasından temsilcilerin katılacağı bir kahvaltıyla başlayacak temasların ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ayrıca İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de katılarak konuşma yapacağı Trump karşıtı büyük bir gösteri düzenleneceği duyuruldu.

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