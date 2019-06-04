İngiltere Kraliçesi'nden Trump onuruna akşam yemeği

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve ABD Başkanı Donald Trump, ülkeleri arasındaki ortak değerler ve çıkarların önemine vurgu yaptı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Trump'ın onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

Yemeğe, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Trump'ın 4 yetişkin çocuğu ve çocuklarının eşleri katıldı.

Kraliçe, yaptığı konuşmada, "Ortak değerlerimizin ve ortak çıkarlarımızın bizi birleştirmeye devam edeceğinden eminim." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Bu gece, onlarca yıldır halklarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olan ve yıllarca devam edeceğine inandığım bir ittifakı kutluyoruz." diye konuştu.

- "Muazzam bir kadın"

Trump da "ortak zaferi kutlarken, iki ulusu gelecekte de bir arada tutmaya devam edecek olan müşterek değerlerinin de altını çizdiklerini" belirterek bu değerleri "özgürlük, egemenlik, kendi kaderini tayin, hukukun üstünlüğü ve yüce tanrının verdiği haklara saygı" olarak açıkladı.