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İngiltere Kraliyet ailesinde deprem! York Dükü Prens Andrew'in kraliyet unvanları elinden alındı

13.01.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliyet ailesinde büyük tartışmalara yol açan bir olay yaşandı. Kraliyet ailesi üyelerinden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew’in kraliyet unvanları elinden alındı. Yaşanan bu gelişmeye Prens Andrew'in hakkında çıkan cinsel istismar iddiaları neden oldu.

İngiltere Kraliyet ailesinde deprem! York Dükü Prens Andrew'in kraliyet unvanları elinden alındı

Kraliyet ailesini sarsan cinsel istismar iddiaları sonrası York Dükü Prens Andrew kraliyet unvanlarını kaybetti. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew’in hakkında çıkan cinsel taciz istismar iddiaları nedeniyle Andrew’in tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alındı. Prens Andrew’in yıllar önce cinsel istismar uyguladığına ilişkin dava ABD’de devam ederken, Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe’nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü’nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe’ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek" denildi.

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KRALİYET AİLESİ ARASINDA TARTIŞILIYOR

İngiltere basınında yer alan ve bir kraliyet kaynağına dayandırılan haberlerde, Prens Andrew’in "Majesteleri" unvanının da düşürüldüğü ve tüm rollerinin Kraliyet ailesinin diğer üyelerine dağıtılacağı ifade edilerek, Prens Andrew’in pozisyonunun Kraliyet ailesi arasında geniş çapta tartışıldığı aktarıldı.

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CİNSEL TACİZ İDDİALARI

Daha önce Virginia Roberts olarak bilinen Virginia Giuffre adlı kişi Prens Andrew’in gençken kendisine "cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu" iddia etmişti. Giuffre, kendisi 17 yaşındayken Prens Andrew’in kendisine saldırıda bulunduğunu belirtmiş, Andrew iddiaları yalanlamıştı. (İHA)

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