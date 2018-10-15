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İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu’nun her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasına 2500’ü aşkın fotoğraf gönderildi. “Doğadaki Desenler” olarak belirlenen 2018 teması için yarışmak üzere hem amatör hem de gençler olmak üzere 900’den fazla fotoğrafçı yarışmaya katıldı.

İşte yarışmanın kazananları...

'Doğadaki Desenler'in en iyileri seçildi

1 / 12

“Trails of life,” Roberto Bueno, Yılın Biyoloji Fotoğrafı (Kanada)
2 / 12

“Organic crystals,” Henri Koskinen. Biyoloji fotoğrafı kısa liste (Finlandiya)
3 / 12

“Flock of seagulls,” Viraj Ghaisas. Biyoloji fotoğrafı kısa liste (Hindistan)
4 / 12

“Dead leaf or almost,” Guilhem Duvot. Biyoloji fotoğrafı kısa liste (Slovakya)
5 / 12

“Suckers on leg of Dytiscus beetle,” Steve Lowry. Biyoloji fotoğrafı kısa liste (İngiltere)
6 / 12

“Nature’s Stained Glass,” Sean Clayton. Biyoloji fotoğrafı kısa liste (İskoçya)
7 / 12

“Bouquet de fleurs,” Håkan Kvarnström. Biyoloji fotoğrafı kısa liste (İsveç)
8 / 12

Foraminifera shells,” Steve Lowry. Biyoloji fotoğrafı kısa liste (Kuzey İrlanda)
9 / 12

“Stripy reflections,” Imogen Smith, 17. Yılın genç fotoğrafçısı kısa liste (Kenya)
10 / 12

“The Natural Habitat of a Frog,” Rebecca Keen, 17. Yılın genç fotoğrafçısı kısa liste (İngiltere)
11 / 12

Spots,” Milo Hyde, 10. Yılın genç fotoğrafçısı kısa liste (İngiltere)
12 / 12

Leopar Geko, Jack Olive, Yılın Genç Fotoğrafçısı (İngiltere)
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Fotoğraf Yarışması İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu Doğadaki Desenler

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