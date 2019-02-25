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İngiltere Lübnan Hizbullahı'nı terör listesine aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Lübnan Hizbullahı'nın siyasi kanadını terör listesine aldı - DHPK-C'nin kullandığı bazı isimler de terör listesine eklendi

LONDRA (AA) - İngiliz İçişleri Bakanlığı, Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil bütünüyle terör örgütleri listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Afrika'da faaliyet gösteren Anasır el-İslam ve JNIM örgütlerinin de terör listesine alındığı bildirildi.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edildi.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Bakanlık açıklamasında, yarından itibaren DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtildi.

İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anasır el-İslam DHKP-C Hizbullah ingiltere JNIM Lübnan

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