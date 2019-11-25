İngiltere Malezya'ya kaçak yolladığı 42 konteyner plastik atığı geri alacak

İngiltere'nin, Malezya'ya yasa dışı yollarla gönderdiği 42 konteyner plastik atığı geri almayı kabul ettiği bildirildi.

Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, bir süredir İngiltere hükümetiyle kurulan temaslar neticesinde, geçen yıldan bu yana Malezya'ya yasa dışı yollarla getirilen dönüştürülemez plastik atıkların İngiltere'ye gönderilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiltere Çevre Ajansı yetkililerinin bu ay içinde Malezya'ya yaptığı ziyaretin ardından, plastik atıklar konusun da iki ülkenin iş birliği sağlaması yönünde mutabık kaldığı ifade edildi.

Konteynerlerin ne zaman gönderileceğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

Malezya'nın Penang eyaletinde geçen ay, İngiltere'den kaçak getirilmiş 3 konteyner dolusu plastik atık bulunmuştu.

Eyalete bağlı Çevre Komitesi, son bulunan atıkların ardından Malezya genelinde İngiltere'den getirilen 42 konteyner plastik atığın olduğunu açıklamıştı.

- Malezya'ya dış ülkelerden gelen 300 konteyner plastik atık var