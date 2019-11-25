HABER

İngiltere Malezya'ya kaçak yolladığı 42 konteyner plastik atığı geri alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Malezya hükümeti, dönüştürülemez plastik atıkların geri gönderilmesi için İngiltere ile anlaşma sağladıklarını açıkladı

İngiltere'nin, Malezya'ya yasa dışı yollarla gönderdiği 42 konteyner plastik atığı geri almayı kabul ettiği bildirildi.

Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, bir süredir İngiltere hükümetiyle kurulan temaslar neticesinde, geçen yıldan bu yana Malezya'ya yasa dışı yollarla getirilen dönüştürülemez plastik atıkların İngiltere'ye gönderilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiltere Çevre Ajansı yetkililerinin bu ay içinde Malezya'ya yaptığı ziyaretin ardından, plastik atıklar konusun da iki ülkenin iş birliği sağlaması yönünde mutabık kaldığı ifade edildi.

Konteynerlerin ne zaman gönderileceğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

Malezya'nın Penang eyaletinde geçen ay, İngiltere'den kaçak getirilmiş 3 konteyner dolusu plastik atık bulunmuştu.

Eyalete bağlı Çevre Komitesi, son bulunan atıkların ardından Malezya genelinde İngiltere'den getirilen 42 konteyner plastik atığın olduğunu açıklamıştı.

- Malezya'ya dış ülkelerden gelen 300 konteyner plastik atık var

Geri dönüştürülemeyen çöplerin sıklıkla yasa dışı yollarla getirildiği Malezya'da, ülkeye kaçak getirilen yaklaşık 300 konteyner plastik atık bulunduğu belirtilmişti.

İngiltere, Japonya, Belçika, Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkelerden gelen atıkların ülkelere iadesine mayısta başlayan Malezya, şimdiye kadar bu konteynerlerin 60'ını geri göndermişti.

Kalan çöp konteynerlerinin iadesi için hükümet ilgili ülkelerle görüşmeleri sürdürüyor.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Cinayete kurban giden Ayşe Tuğba’nın cenazesi kadınların omzunda taşındıCinayete kurban giden Ayşe Tuğba’nın cenazesi kadınların omzunda taşındı
Alkol komasına girdi, yakınları tarafından evde hareketsiz bulunduAlkol komasına girdi, yakınları tarafından evde hareketsiz bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çöp ingiltere konteyner Malezya plastik atık

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Ankara’da S-400 testi! İlk fotoğraflar geldi

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.