İngiltere Maliye Bakanı Hammond istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Boris Johnson’ın başbakan seçilmesinin ardından hükumetten istifa etti. Hammond’un istifasının ardından Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart ve Adalet Sekreteri David Gauke’nin istifaları geldi.

Hammond, Theresa May’e verdiği istifa mektubunda, halefinin, politika pozisyonu ile tamamen uyumlu bir bakan seçmekte özgür olması gerektiğine inandığı konusunda May ile konuştuğunu ifade etti.

Hammond, "Temmuz 2016’da göreve başladığınızdan bu yana 3 yıldan fazla bir süredir bakanınız olarak hizmet etmek bir ayrıcalıktı. Brexit’in çözülmemiş olmasının oluşturduğu belirsizliğe rağmen, kamu maliyesinin yeniden inşasında ve İngiliz ekonomisinin gelecekteki fırsatlar için hazırlanmasında kayda değer bir ilerleme kaydettik.

İngiltere’yi sarsan düşük üretkenliğin üstesinden gelmek, ücretleri ve yaşam standartlarını düşürmek için İngiltere’nin altyapısına, konutuna, araştırma, geliştirme ve teknik eğitimine yatırım yapmak için büyük bir taahhütte bulunduk.