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İngiltere medyası: Johnson skandalları unutturmaya çalışıyor

18.01.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere medyasına göre korona kısıtlamalarını ihlal ederek partilere katıldığı ortaya çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, skandalları unutturmak için siyasi vaatlere hazırlanıyor.

İngiltere medyası: Johnson skandalları unutturmaya çalışıyor

İngiltere medyası, Başbakan Boris Johnson'ın korona önlemlerini ihlal ederek başbakanlık konutunda partiler düzenlemesinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalları unuttarmak için bazı siyasi vaatlerde bulunmaya hazırlandığını yazdı.

Haberlerde, Johnson'ın halkın skandallar üzerinde yoğunlaşan dikkatini başka konulara yöneltmek istediği belirtilerek, bir takım popülist söylemlerle tepkili seçmenleri ve parti mensuplarını yatıştırmayı planladığı savunuldu.

Buna göre İngiltere Hükümeti, göçmenlere karşı daha sert önlemler alacak, korona kurallarını gevşetecek ve radyo-televizyon vergileri de kaldırılacak.

The Times gazetesinde yer alan bir haberde, Johnson'un deniz yoluyla ülkele girmeye çalışan kaçak göçmenleri engelleyebilmek için donanmayı devreye sokmayı planladığı ileri sürüldü. Aynı haberde, tüm önlemlere rağmen İngiltere'ye ulaşmayı başaran göçmenlerin ise, sığınma başvuruları kararlaştırılana kadar Gana veya Ruanda gibi ülkelere götürülerek, buralarda bekletilmesinin tasarlandığı ifade edildi.

Radyo-TV vergisi kaldırılacak

İngiltere basını bu bağlamda Johnson Hükümetinin kamu yayın kuruluşu BBC'yi finanse etme planlarını da manşetlere taşıdı. Kültür Bakanı Nadine Dorries, Pazar günü yaptığı açıklamada, 2028'den itibaren radyo ve televizyon vergilerinin kaldırılacağını ilan etti. Dorries, sosyal medya hesabında, "yaşlıların hapis cezasıyla tehdit edildiği ve icra memurlarının kapıları çaldığı günler sona erecek" diye yazdı.

Dorries Pazartesi günü parlamentoda yaptığı açıklamada da, hükümetin önümüzdeki iki yıl boyunca radyo ve televizyon vergilerini dondurmayı planladığını söylemişti. Buna göre vergiler kesin olarak kaldırılana kadar artışlar enflasyon oranına göre yapılacak.

İngiltere'de hane başı yıllık radyo televizyon vergisi 159 pound (190 euro) olarak tahsil ediliyor .

Muhafazakar parti lideri Oliver Dowden da İngiltere'deki korona kurallarının gevşetileceği öngörüsünde bulundu. Dowden, 26 Ocak'tan itibaren kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması, evde çalışma mecburiyeti ve aşı kanıtlarının sunulmasına ilişkin kuralların kaldırılabileceğine dair "cesaret verici" işaretler olduğunu söyledi.

Times hafta sonu sayısında, hükümetin ülkeye giriş yapan tam aşılanmış kişilerden istenen test koşulu da dahil olmak üzere tüm kısıtlamaları kaldırmayı planladığını yazmıştı.

Özür dilemişti

Johnson haftalardır, kısıtlamalara rağmen partilere katıldığını itiraf etmesi için baskılara maruz kalıyordu.

İngiliz Hükümeti Cuma günü, hükümet merkezinde partilerin düzenlendiğine ilişkin haberlerin yayınlanması üzerine Cuma günü Kraliçe II. Elizabeth'den özür dilemek zorunda kalmıştı. Basında çıkan haberlere göre Nisan'da vefat eden Prens Philip'in defin töreninden bir gün önce iki veda partisi düzenlendi.

Johnson, Çarşamba günü, Mayıs 2020'de hükümet merkezinde bir bahçe partisine katıldığını kabul etmiş ve özür dilemişti. O dönemde ülke genelinde, ikiden fazla kişinin açık havada buluşmasının yasaklandığı sıkı kısıtlamalar uygulanıyordu.

Bu arada Johson'ın partisine mensup altı milletvekili de Başbakanın istifasını talep etti.

AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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