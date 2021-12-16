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İngiltere Merkez Bankası Faiz Arttırdı

16.12.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Merkez Bankası pandemi döneminde yükselen enflasyonu önlemek için faiz arttırma yoluna gitti. Böylece İngiltere pandemiden bu yana dünyanın önde gelen ekonomileri arasında faiz arttıran ilk ülke oldu

İngiltere Merkez Bankası, artan tüketici fiyatlarını dizginlemek için Perşembe günü faiz oranlarını arttırma kararı aldı.

Böylece İngiltere Merkez Bankası, Corona virüsü pandemisi başladığından beri dünyanın önde gelen ekonomileri arasında faiz arttıran ilk merkez bankası oldu.

Banka karar doğrultusunda temel faiz oranını rekor seviyedeki düşüklükte olan %0,1'den %0,25'e yükseltti. AP haber ajansı konuyla ilgili haberinde başta konaklama sektörü olmak üzere birçok işletmeye zarar veren Omicron varyantının ülke genelinde hızla yayıldığı bir dönemde kararı sürpriz bir gelişme olarak değerlendirdi.

İngiltere, Çarşamba günü, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek sayıda yeni vaka sayısı duyurdu. Hükümetin baş sağlık danışmanı, vatandaşları tatillerde sosyalleşmeyi sınırlamaya çağırdı. Restoran ve bar sahipleri, hükümetten yardım istedi.

Ancak İngiltere Merkez Bankası’nın %2 olarak hedeflediği tüketici fiyat enflasyonunun %5,1'e tırmanmasıyla birlikte, bankanın faiz oranlarını belirleyen Para Politikası Komitesi’nin büyük çoğunluğu bir an önce harekete geçilmesi gerektiğine karar verdi.

Ülkedeki yükselen fiyatlardan etkilenen halkın, uzun vadeli konut kredileri ve tüketici kredilerinin faizlerinin artmasından da ilk elde olumsuz olarak etkilenmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın kararı, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonun Kasım ayında 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla kredi sıkılaştırmasını hızlandıracağını açıklamasından bir gün sonra geldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü yaptığı toplantıda pandemi teşvikini aşamalı olarak kaldırma konusunda temkinli bir yaklaşım benimsedi.

Faiz arttırımı olmasaydı, Nisan ayında toptan gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle enerji faturaları üzerindeki etkiyle birlikte enflasyonun %6’ya tırmanması tahmin ediliyordu.

Ekonomistlere göre karar, politik karar mekanizmalarının enflasyon konusunda daha Omicron varyantının büyümeye nasıl bir etkisi olacağını bilmeden endişelendiklerini vurguluyor.

Borsada aracı bir şirket olan Hargreaves Lansdown'da kıdemli yatırım ve piyasa uzmanı Susannah Streeter, "Gemiyi fırtınaya hazırlamak ve son Corona virus fırtınasının dinmesini beklemek yerine, fiyatların daha da keskin bir şekilde yükselmesini önlemek için şimdi harekete geçiyorlar" dedi.

Faiz arttırımı, sterlinin döviz piyasalarında yükselmesine sebep oldu. Karardan kısa bir süre sonra, %0,7 artışla 1 sterlin, 1,3360 dolardan işlem görüyordu.

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