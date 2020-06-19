İngiltere Merkez Bankası ve Anglikan Kilisesi kölecilikle tarihi bağlarından dolayı özür diledi

ABD'de George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü ardından dünyanın dört bir yanında resmi kurumlar ve şirketler ırkçılıkla ve ayrımcılıkla yüzleşme baskısıyla karşı karşıya gelirken İngiltere'de devletin merkezindeki iki kurum, Merkez Bankası ve Anglikan Kilisesi bazı önde gelen mensuplarının köle ticaretinde oynadığı rolden dolayı özür diledi.

İngiltere'de köle ticaretinden doğrudan çıkar sağlayanlar arasında eski Merkez Bankası başkanları, Anglikan Kilisesi piskoposları ve onlarca önde gelen din adamı da var.

Merkez Bankası köle ticaretine karışan eski başkanlarına ait resim ve heykellerin binalarında yer almayacağını bildirdi.

Anglikan Kilisesi sözcüsü de tarihinin utanç kaynağı olduğunu kaydederek, "Kölecilik ve sömürünün toplumda yeri yoktur" dedi.

Merkez Bankası ve Anglikan Kilisesi'nin köle ticaretiyle tarihi bağları ilk olarak muhafazakar eğilimli Telegraph gazetesinin bir haberinde ifşa edildi.

'Köleciliğin ideolojik mirası ırkçılık'

BBC'ye konuşan Londra'daki South Bank Üniversitesi tarih bölümünden Dr Katie Donington, köleciliğin tarihi mirasının bugünü de şekillendirdiğini bu nedenle geçmişle yüzleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyor.