İngiltere Merkez Bankasının tarihi sergilendi

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankasının 325. kuruluş yıldönümü dolayısıyla arşivden seçilen 325 objenin yer aldığı sergi açıldı.

Dünyanın en eski 8'inci bankası konumundaki İngiltere Merkez Bankası 27 Temmuz’da 325. kuruluş yılını kutlayacak.

Banka, 325 yıllık arşivinden seçtiği 325 objeyi yaklaşık 1 yıl açık kalacak bir sergiyle ziyaretçilere açtı.

İngiltere Merkez Bankası Müzesinin Küratörü Jennifer Adam sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bankanın hiçbir şeyi çöpe atmamış olmasının meyvesini topluyoruz. Bizim için zor olan sergilenecek 325 objeyi seçmek oldu.” diye konuştu.

“Yaşlı Kadın” olarak da anılan İngiltere Merkez Bankasının 325 yıllık hikayesini anlatmak üzere seçilen objeler arasında bu lakabın kaynakladığı 1797 tarihli karikatür de yer aldı.

Bankanın bir sandık üzerine oturmuş yaşlı bir kadın olarak çizildiği karikatürde, dönemin Başbakanı William Pitt ellerini kadının ceplerine sokmuş altınları boşaltırken görülüyor. Karikatür, İngiliz Merkez Bankasına sürekli borçlanan İngiliz hükümetinin bankanın altın rezervlerine “göz dikişini” simgeliyor.