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İngiltere Merkez Bankasının tarihi sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en eski 8'inci bankası olan İngiltere Merkez Bankasının 325 yıllık arşivinden seçilen 325 objeden oluşan sergi açıldı - Sergilenen objeler arasında bankanın 1694 tarihli kuruluş belgesi ile ilk ortaklarının listesi de yer alıyor

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankasının 325. kuruluş yıldönümü dolayısıyla arşivden seçilen 325 objenin yer aldığı sergi açıldı.

Dünyanın en eski 8'inci bankası konumundaki İngiltere Merkez Bankası 27 Temmuz’da 325. kuruluş yılını kutlayacak.

Banka, 325 yıllık arşivinden seçtiği 325 objeyi yaklaşık 1 yıl açık kalacak bir sergiyle ziyaretçilere açtı.

İngiltere Merkez Bankası Müzesinin Küratörü Jennifer Adam sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bankanın hiçbir şeyi çöpe atmamış olmasının meyvesini topluyoruz. Bizim için zor olan sergilenecek 325 objeyi seçmek oldu.” diye konuştu.

“Yaşlı Kadın” olarak da anılan İngiltere Merkez Bankasının 325 yıllık hikayesini anlatmak üzere seçilen objeler arasında bu lakabın kaynakladığı 1797 tarihli karikatür de yer aldı.

Bankanın bir sandık üzerine oturmuş yaşlı bir kadın olarak çizildiği karikatürde, dönemin Başbakanı William Pitt ellerini kadının ceplerine sokmuş altınları boşaltırken görülüyor. Karikatür, İngiliz Merkez Bankasına sürekli borçlanan İngiliz hükümetinin bankanın altın rezervlerine “göz dikişini” simgeliyor.

Sergilenen objeler arasında bankanın 1694 tarihli kuruluş belgesi ile ilk ortaklarının listesi de yer aldı.

Bankanın çıkardığı ilk banknotlar, İngiliz sterlininin yüzyıllar içinde geçirdiği farklı tasarım aşamaları ve tedavüle sürülen farklı birimler kronolojik sıra içinde sergide yer alırken, para basma teknolojisinin geçirdiği evrim de arşivden seçilen malzeme ve aygıtlarla ziyaretçilere sunuldu.

- En eski banknottan kredi kartına

Bankanın yatırımcılarından Elizabeth Head adına 1702 yılında çıkarılan banknot sergideki en eski banknot olurken, 20. yüzyılda kullanıma giren ilk kredi kartları da modern ödeme yöntemlerine geçişi gösteren örnekleri oluşturdu.

Banknotun tarihiyle birlikte sahteciliğin de tarihi örnekleriyle yer aldığı sergide, bu tür suçların gördüğü cezalar da resim ve tarihi silah örnekleriyle hikaye edildi.

İngiltere Merkez Bankasının kullandığı tarihi banknot basma aygıtlarından, para sayma makinelerine ve ilk yazar kasa örneklerine uzanan bir yelpazede bankacılıktaki temel aygıtlara yer verilen sergide, tarihteki ekonomik krizlerin hikayesi de gazete küpürleri, yazışmalar ve hükümet duyurularından örneklerle gösterildi.

İngiltere Merkez Bankasının 325 yılını anlatan sergi 15 Mayıs 2020’ye kadar ücretsiz gezilebilecek.

İngiltere Merkez Bankasının tarihi sergilendi

- Dünyanın en eski 8'inci bankası olan İngiltere Merkez Bankasının 325 yıllık arşivinden seçilen 325 objeden oluşan sergi açıldı - Sergilenen objeler arasında bankanın 1694 tarihli kuruluş belgesi ile ilk ortaklarının listesi de yer alıyor

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum

35th anniversary exhibition by Bank of England Museum
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Anahtar Kelimeler:
İngiliz Merkez Bankası ingiltere Londra

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