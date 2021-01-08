HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Moderna aşısına da onay verdi!

İngiltere Moderna aşısına da onay verdi!

08.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere Moderna aşısına da onay verdi!

İngiltere, Amerikalı ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi. Bu kararla İngiltere üretilen üç aşıya da onay veren ilk ülke oldu.

İngiltere, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımını onayladı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğu bildirildi.

Böylece Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ülkede yaygın kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşıları onaylanmıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine, "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte. Mevcut tüm verilerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin ardından yaygın kullanımı için onaylanmış üçüncü Kovid-19 aşısına sahip olmak ulaşılması gereken önemli bir hedefti. Kurumun bunu gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Raine, MHRA'nın kullanılmaya başlandıktan sonra tüm Kovid-19 aşılarının yan etkilerini kontrol ettiğini bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecekBioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
İnsomnia nedir? Uyuyamama sendromu hakkında her şeyİnsomnia nedir? Uyuyamama sendromu hakkında her şey

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

ABD Kongresi baskınının boynuzlu 'yıldızı': Biz kazandık

ABD Kongresi baskınının boynuzlu 'yıldızı': Biz kazandık

ABD'li genç renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

ABD'li genç renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

Erimesini yavaşlasın diye için buzulları örttüler!

Erimesini yavaşlasın diye için buzulları örttüler!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.