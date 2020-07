İngiltere Neden Huawei’den Vazgeçti?

VOA Türkçe: İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılıyor ve kendine yeni ortaklar arıyor. Mesela, Türkiye ile temasları var. Ticari potansiyelini arttırma yolunda bir anlaşmaya çalışıyorlar ama diğer yandan bakıyorsunuz çok daha büyük bir ticari ortağını bir kalemde silmeye çok hazır. Cambridge Econometriks adlı şirketin yaptığı araştırmaya göre Çin’in yatırımları ile İngiltere’de yüz bin kişi çalışıyor ve oradan gelecek gelire muhtaç durumda. Yüz bin kişi, eğitim, turizm, bilimsel araştırma alanında çalışıyor. Sadece dört tane dörder yüz kişilik şirketi var, 1 milyar sterlinlik yatırım daha geliyor, bir araştırma enstitüsü kurulacak. İngiltere elinin tersi ile itebilecek durumda mı bunları?

Dr.Mustafa Kutlay: “Kolay bir şekilde elinin tersi ile itilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü İngiltere’nin Çin’e ihracatI örneğin 30 milyar Pound civarındaydı 2019’da ve Çin’den yapmış olduğu ithalat ise yaklaşık 50 milyar Pound’du. Yani, ortalamaya vurduğunuzda %6,5-7’lik bir ticaret payı demek, İngiltere’nin toplam ticareti içerisinde. Biliyorsunuz iktisatta fırsat maliyetleri ile daha çok analiz yapılır. Elde etmeye çalıştığınız şeyin karşılığında nasıl bir bedel ödüyorsunuz, devletler bunu da düşünmek zorundalar. O da şu; İngiltere’nin temel güvenlik müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ve Amerikan firmaları, Amerikan yatırımları İngiltere’de ve Avrupa’nın geri kalan kısımlarında çok büyük bir hacim teşkil ediyor. Dolayısıyla, işte bu jeo-ekonominin yükseldiği, ticaret savaşlarının ve korumacılığın ön plana çıktığı zamanlarda, sadece kimden ne kazanacağınıza bakmazsınız aynı zamanda almış olduğunuz kararların maliyetinin ne olduğunu da hesaba katmak zorundasınız yani her zaman çok pozitif toplamlı bir oyun olmuyor. Negatif toplamlı bir oyun da olabilir, sıfır toplamlı bir oyun da olabilir. Bir de şunu görüyoruz; özellikle Covid sonrası dünyada ekonomiler her tarafta küçülüyor, istihdam sorunları gittikçe artan oranda hükümetleri zorlamaya başlıyor. Bu yüzden her bir iş ya da her bir iş imkanı daha fazla öne çıkıyor, önemli. İşte bu verilecek olan ekonomik kararların gittikçe daha da zorlaşmasını beraberinde getiriyor. Çünkü her karar peşi sıra bir takım siyasi ve güvenliğe ilişkin çıkarımları da beraberinde getirecek.”