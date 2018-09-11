İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Türkiye'nin Suriye'deki dramın durması için Rusya ve İran ile yürüttüğü çalışmalar, İdlib'in Rusya ve Esad güçleri tarafından bombalanmasının ardından başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye saldırılar sonrası Tahran'da bu konudaki tavrını ortaya koydu ve derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin bu tavrına ABD'den sonra İngiltere'den de destek geldi. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.'' ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İDLİB İÇİN BİR PLANI VAR"

Konseyde konuşan Pierce, ''Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırması ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek.'' diye konuştu.