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İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

Suriye'de barış ortamının oluşması için yakın çalışma yürüten Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimlerinin İdlib'e yönelik düzenlenen saldırılar sonrası başarısızlıkla sonuçlanması sonrası Türkiye bu konudaki son tavrını ortaya koydu. Türkiye'ye ABD'den sonra İngiltere'den de destek geldi. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.'' dedi

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Türkiye'nin Suriye'deki dramın durması için Rusya ve İran ile yürüttüğü çalışmalar, İdlib'in Rusya ve Esad güçleri tarafından bombalanmasının ardından başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye saldırılar sonrası Tahran'da bu konudaki tavrını ortaya koydu ve derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin bu tavrına ABD'den sonra İngiltere'den de destek geldi. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.'' ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İDLİB İÇİN BİR PLANI VAR"

Konseyde konuşan Pierce, ''Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırması ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek.'' diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KESİNLİKLE KATILIYORUZ"

Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.'' ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Rusya ve Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarında varil bombaları ve roketler kullanıldığını, hastanelerin hedef alındığını belirtti.

"BU MİDE BULANDIRAN TERÖRİST TAKTİĞİ"

Haley, ''Acımasız çift vuruş saldırılar düzenliyorlar. Çift vuruş saldırıları bilmeyen için rejim güçleri bir bölgeyi vuruyor, ilk müdahaleye gelenler için biraz bekleyip tekrar vuruyor. Bu profesyonel askerlik değil, mide bulandıran terörist taktiği.'' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın Suriye'de barış konusunda zamanlarını boşa harcamasına son vermesi gerektiğini dile getiren Haley, şunları kaydetti:

"KENDİ VARDIKLARI SÖZDE ÇATIŞMASIZLIK ANLAŞMASINI İHLAL ETTİLER"

"Rusya ve İran, Suriye'de yapıcı aktörler olarak güvenilirliklerini göstermek için her türlü fırsata sahipti ama bu fırsatlara ne oldu? Kendi vardıkları sözde çatışmasızlık anlaşmasını gülünç ve sistematik olarak ihlal ettiler.''

Rusya'nın İdlib'deki felaketi durdurma gücü olduğunu vurgulayan Haley, ''İdlib'de herhangi bir saldırı gerginliği artıracak. Esed, Rusya ve İran bu yolda devam ederse sonuçları vahim olur ve dünya olanlardan onları sorumlu tutar.'' dedi.

"ASTANA SÜRECİ BAŞARISIZ OLDU"

Bu şartlar altında Rusya'nın Suriye'nin inşası talebine hiçbir ülkenin karşılık vermeyeceğini söyleyen Haley, ''Astana süreci başarısız oldu, şiddeti durduramadı ve siyasi süreci destekleyemedi.'' diye konuştu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre da Suriye'de krize siyasi çözüm bulunmadan ülkenin yeniden inşa edilmesine destek vermeyeceklerini söyledi. (AA)

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