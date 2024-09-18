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    4. İngiltere'nin en büyük cinsel organına sahip! Canlı yayında 'bir ayak büyüklüğünde' demişti... Günlük hayatında yaşadığı zorlukları anlattı

    İngiltere'nin en büyük cinsel organına sahip! Canlı yayında 'bir ayak büyüklüğünde' demişti... Günlük hayatında yaşadığı zorlukları anlattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.09.2024 10:19
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    İlk kez, Nisan ayında İngiliz talk show'u "This Morning"e katılarak uluslararası ilgi gören Matt Barr, İngiltere'nin en büyük penisine sahip. Canlı yayına çıktıktan sonra kendisine yönelik sapıkça tekliflerin artmasından şikayet eden Barr, bu kez cinsel organının günlük hayatındaki etkilerinden söz etti.

    İngiltere'nin en büyük cinsel organına sahip! Canlı yayında 'bir ayak büyüklüğünde' demişti... Günlük hayatında yaşadığı zorlukları anlattı

    İngiltere'nin sevilen sabah programı 'This Morning'e konuk olan Matt Barr, İngiltere'nin en büyük cinsel organına sahip olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Son bilimsel bir çalışmada, ereksiyon halindeyken cinsel organı 36 cm olarak ölçülmüştü. Bu oran da aslında küresel ortalamanın neredeyse 3 katı anlamına geliyor.

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    40 yaşındaki Barr konuk olduğu canlı yayında, "Bir ayak uzunluğunda penisim var. Bazı damgaları ortadan kaldırmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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    LADbible'a yaptığı açıklamada günlük hayatını cinsel organının boyutunun etkilediğini ifade eden Barr, "Kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Kan akışında çok fazla sorun var. Zaman içinde onu küçültmeye çalışmak için çeşitli ilaçlar aldım, ki bu daha çok tam tersi bir etki yaratmış gibi görünüyor" dedi.

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    Canlı yayına çıktıktan sonra özellikle kendisine yöneltilen garip tekliflerin arttığından söz eden Barr, "İnsanlar gelip evlerini çıplak temizlememi veya benzeri bir şey yapmamı istediler. Gerçekten bu söyleyebileceğim en masum istek" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere cinsel organ
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