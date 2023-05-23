İngiltere’nin eski Başbakanı Johnson’ın koronavirüs kurallarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı!

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüs salgını sırasında uygulanan kısıtlamaları ihlal ettiğine dair yeni iddialar ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Johnson’ın koronavirüs kısıtlamaları uygulandığı sırada görevdeki başbakanların kullanımına sunulan kır evi olan Chequers'ta arkadaşları ile bir araya geldiği öne sürüldü.

Hükümetin işleyişini denetlemekten sorumlu Kabine Ofisi ise, Johnson’ın koronavirüs kısıtlamalarını çiğnediği yönündeki yeni iddialarla ilgili polise başvurdu. Kabine Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs soruşturmasına sunulmak üzere kanıt hazırlama sürecinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Memurlar kanunundaki yükümlülükler doğrultusunda bu bilgileri ilgili makamlara intikal ettirdi ve artık iş onlara kaldı" denildi.

Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kendilerine 19 Mayıs'ta iletildiği ve bunun Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında Başbakanlık Ofisi’nde Covid-19 kısıtlamalrın muhtemel ihlalleriyle ilgili olduğu aktarıldı. Polisin şu anda iddiaları değerlendirdiği ve henüz resmi bir soruşturma başlatmadığı açıklandı.

YALANLAMA GELDİ

Johnson'ın sözcüsü ise, söz konusu ziyaretlerin koronavirüs soruşturmasına hazırlık aşamasında Kabine Ofisi tarafından incelendiğini ifade ederek, "Ziyaretlerin incelenmesinin ardından, Johnson'ın avukatları, Kabine Ofisine ve İmtiyazlar Komitesine ziyaretlerin yasal olduğunu ve herhangi bir koronavirüs düzenlemesini ihlal etmediğini açıklayan bir mektup yazdı" dedi.

DAHA ÖNCE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Johnson’ın daha önce de koronavirüs döneminde kısıtlamalarını ihlal ettiği, Parlamento binasında ve Başbakanlık Ofisi’nde çeşitli partilere katıldığı ortaya çıkmıştı. 2020 ve 2021'de koronavirüs salgını sırasında kısıtlama kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Johnson da dahil olmak üzere çok sayıda Başbakanlık Ofisi çalışanı para cezasına çarptırılmıştı. Partygate skandalı olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde Johnson, görevdeyken kanunları çiğnediği tespit edilen ilk başbakan olarak tarihe geçmişti. (İHA)

