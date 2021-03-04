İngiltere’nin gündemi yeni bütçe planı oldu

13 Şubat 2020’de görevine başlayan İngiltere’nin Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ilk bütçesini dün açıkladı. İngiliz kamuoyunun gündemine oturan bütçede birçok nokta dikkat çekti.

Sunak’ın hazırladığı bütçe taslağında özellikle kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzatılacağının açıklanması İngiliz basınının birinci maddesi haline geldi.

İşte İngiltere’nin yeni bütçe planının detayları:

– Koronavirüsü salgınının yaşamları çok değiştirdiğini dile getiren Sunak, “Ben her şeyi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim” ifadesini kullanarak söze başladı. Korona virüsü salgınının İngiliz ekonomisine etkisinin şiddetli ve ani olduğunu söylerken, “Bu olağandışı ekonomik durumdan iyileşmek için uzun zamana ihtiyacımız var ama iyileşeceğiz” dedi.

– Mart 2020’den beri 700.000 insanın işini kaybettiğini ve ekonominin yüzde 10 küçüldüğünü dile getiren Sunak, bunun 300 yıl içindeki en büyük düşüş olduğunu da vurguladı.

– Bütçe Sorumluluğu Ofisi’nin verilerine göre ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4, gelecek yıl ise yüzde 7.3 artacağını aktaran Sunak, işsizliğin de yüzde 6.5 olacağını söyledi.