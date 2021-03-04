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İngiltere’nin gündemi yeni bütçe planı oldu

04.03.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin gündemi yeni bütçe planı oldu

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, koronavirüsü salgınıyla zor günler geçiren ülkedeki ilk bütçe tasarısını açıkladı. İşten çıkarma yasağının Eylül ayına kadar uzatılacağı tasarıda vergilerin de artırılması planlanıyor.

13 Şubat 2020’de görevine başlayan İngiltere’nin Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ilk bütçesini dün açıkladı. İngiliz kamuoyunun gündemine oturan bütçede birçok nokta dikkat çekti.

Sunak’ın hazırladığı bütçe taslağında özellikle kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzatılacağının açıklanması İngiliz basınının birinci maddesi haline geldi.

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İşte İngiltere’nin yeni bütçe planının detayları:

– Koronavirüsü salgınının yaşamları çok değiştirdiğini dile getiren Sunak, “Ben her şeyi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim” ifadesini kullanarak söze başladı. Korona virüsü salgınının İngiliz ekonomisine etkisinin şiddetli ve ani olduğunu söylerken, “Bu olağandışı ekonomik durumdan iyileşmek için uzun zamana ihtiyacımız var ama iyileşeceğiz” dedi.

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– Mart 2020’den beri 700.000 insanın işini kaybettiğini ve ekonominin yüzde 10 küçüldüğünü dile getiren Sunak, bunun 300 yıl içindeki en büyük düşüş olduğunu da vurguladı.

– Bütçe Sorumluluğu Ofisi’nin verilerine göre ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4, gelecek yıl ise yüzde 7.3 artacağını aktaran Sunak, işsizliğin de yüzde 6.5 olacağını söyledi.

– İşten çıkarma ve kısa çalışma ödeneği yasağının Eylül ayının sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Sunak, “2023’te büyük şirketlerin karlarından elde edilen vergiler artacak ve bir milyon insan daha gelir vergisi ödemeye başlayacak” dedi. Bu oranlara göre İngiltere, 1960’lardan beri en yüksek vergileri ödeyeceği sürece girecek.

– Yeşil enerjiye yatırım yapacaklarını söyleyen Sunak, Teesside ve Humberside’a rüzgar türbini yerleştirileceğini ve bunu da hükümetin karşılayacağını açıkladı.

– Sunak, çalışanların Eylül ayının sonuna kadar çalışmadıkları mesailerin ücretinin yüzde 80’ini almaya devam edeceğini açıkladı.

– İngiliz bakan serbest çalışanların da ortalama gelirlerinin yüzde 80’ini alacaklarını ve bu desteğin Eylül ayına kadar devam edeceğini söyledi.

– Asgari ücretin Nisan ayından beri saat başına 8.91 İngiliz poundu (yaklaşık 92.40 TL) olacağı da açıklandı.

– Şarap, bira ve yüksek oranlı alkollere getirilmesi planlanan vergilerin iptal edildiğini açıklayan Sunak, akaryakıta getirilmesi planlanan vergilerin de kaldırıldığını söyledi.

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İngiltere

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