İngiltere’nin ilk eşcinsel babası, kızının eski sevgilisi ile nişanlandı

Barrie Drewitt-Barlow’un eski eşi Tony Drewitt-Barlow 1999’da Birleşik Krallık’ta taşıyıcı annelik yoluyla ikiz bebek sahibi olan ilk eşcinsel çift olarak biliniyor. Çift, boşanmalarına dek birlikte yaşadılar. Barrie ise şimdi kızının eski sevgilisi ile nişanlandı.

Milyoner Barrie Drewitt-Barlow, bu yıl evlenme teklifi ettiği kızının eski sevgilisi Scott Hutchinson ile nişanşandığında, üçü birlikte Hırvatistan’da tatil yapıyordu.

Nişanlı çift, taşıyıcı anne yoluyla ilk çocuklarını bekliyor. Evlilik teklifi ise Hvar Adası’nda gerçekleşti. Barrie’nin ikiz kızlarından biri olan 20 yaşındaki Saffron, 25 yaşındaki Scott’ın ilişkisi birkaç ay sürmüştü. Ardından Scott 50 yaşındaki baba Barrie’e aşık oldu. Florida’da yaşayan Barrie, mumlarla ve gül yapraklarıyla süslenmiş bir yatta gerçekleşen evlilik teklifi videosunu sosyal medyada paylaştı.

Scott, Barrie’nin ikiz kızlarından biri olan Saffron ile birlikteydi.

Barrie ve eski eşi Tony’nin servetinin 40 milyon sterlin olduğu belirtildi. 6 milyon sterlin değerindeki evde hala birlikte yaşayan ikilinin Saffron ve Aspen adlı ikizlerinden sonra üç çocukları daha oldu. Barrie Drewitt-Barlow, 2000 yılında İngiltere’de bir taşıyıcı annelik merkezi kurmuştu.