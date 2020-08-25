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İngiltere’nin ilk eşcinsel babası, kızının eski sevgilisi ile nişanlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Taşıyıcı annelik yoluyla ikiz bebek sahibi olan Britanya’nın ilk eşcinsel babalarından biri olan Barrie Drewitt-Barlow kızının eski erkek arkadaşı ile nişanlandı. İkili bir bebek bekliyor.

İngiltere’nin ilk eşcinsel babası, kızının eski sevgilisi ile nişanlandı

Barrie Drewitt-Barlow’un eski eşi Tony Drewitt-Barlow 1999’da Birleşik Krallık’ta taşıyıcı annelik yoluyla ikiz bebek sahibi olan ilk eşcinsel çift olarak biliniyor. Çift, boşanmalarına dek birlikte yaşadılar. Barrie ise şimdi kızının eski sevgilisi ile nişanlandı.

Milyoner Barrie Drewitt-Barlow, bu yıl evlenme teklifi ettiği kızının eski sevgilisi Scott Hutchinson ile nişanşandığında, üçü birlikte Hırvatistan’da tatil yapıyordu.

1_Dad-Barrie-Drewitt-Barlow-has-proposed-and-is-now-engaged-to-his-daughters-ex-boyfriend-Scott-Hutch

Nişanlı çift, taşıyıcı anne yoluyla ilk çocuklarını bekliyor. Evlilik teklifi ise Hvar Adası’nda gerçekleşti. Barrie’nin ikiz kızlarından biri olan 20 yaşındaki Saffron, 25 yaşındaki Scott’ın ilişkisi birkaç ay sürmüştü. Ardından Scott 50 yaşındaki baba Barrie’e aşık oldu. Florida’da yaşayan Barrie, mumlarla ve gül yapraklarıyla süslenmiş bir yatta gerçekleşen evlilik teklifi videosunu sosyal medyada paylaştı.

Scott, Barrie’nin ikiz kızlarından biri olan Saffron ile birlikteydi.

2_Dad-Barrie-Drewitt-Barlow-has-proposed-and-is-now-engaged-to-his-daughters-ex-boyfriend-Scott-Hutch

Barrie ve eski eşi Tony’nin servetinin 40 milyon sterlin olduğu belirtildi. 6 milyon sterlin değerindeki evde hala birlikte yaşayan ikilinin Saffron ve Aspen adlı ikizlerinden sonra üç çocukları daha oldu. Barrie Drewitt-Barlow, 2000 yılında İngiltere’de bir taşıyıcı annelik merkezi kurmuştu.

3_Dad-Barrie-Drewitt-Barlow-has-proposed-and-is-now-engaged-to-his-daughters-ex-boyfriend-Scott-Hutch

Barrie ve nişanlısı Scott ise ilk bebeklerini Ocak ayında kucaklarına alacak. The Sun’a konuşan Berrie Drewitt-Barlow “Tekrar baba olacağımız için çok heyecanlıyız. Bebekle birlikte bunca yıllık evliliğimizin gerçekten bitmiş olmasına rağmen Tony de çok heyecanlı. Ancak hepimiz yine aynı çatı altında yaşamaya devam edeceğiz. Çok mutluyuz, çocuklarımıza iyi bir ebeveyn olmak istiyoruz. İnsanlar bunu anlamıyorsa, bu onların problemi. Bizim değil” dedi.

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