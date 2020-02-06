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İngiltere'nin mimari mücevheri: Filarmoni Yemek Odaları

İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2020 15:35 | Son Güncelleme

Geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılar arasında en önemlileri arasında görülen Filarmoni Yemek Odaları, tüm ihtişamıyla zaman meydan okuyor. Ziyaretçilerin nereye bakacağını şaşırdığı bina baştan sona sanat eseri kabul edilecek tasarımlara ev sahipliği yapıyor. Tavandan zemine kadar her detayı ayrı özenle işlenmiş Filarmoni Yemek Odaları'nı ziyaret edenlerin en fazla gözüne çarpansa kuşkusuz kusursuz ahşap kullanımı oluyor.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan Filarmoni Yemek Odaları, kentin en zengin şekilde dekore edilmiş binalarından biri olarak kabul ediliyor. Liverpool'un mimari mücevherleri arasında görülen Filarmoni Yemek Odaları, İngilizler arasında genelde Phil olarak adlandırılıyor.

Gören büyüleniyor

İngiltere'nin 1. sınıf binaları arasında konumlandırılan Filarmoni Yemek Odaları, görünümü kadar tarihi ile de ilgi çekiyor. Öyle ki bina, İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria döneminde inşa edilen ilk pub olma özelliği taşıyor.
1898-1900 yılları arasında inşa edilen bina, hem dış hem de iç tasarımıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Çatı katı ve kileri ile 3 katlı bir bina olan Filarmoni Yemek Odaları, Hope Caddesi ve Hardman Caddesi'ne bakan iki cepheye sahip
Mimar Henry Bloomfield Bare tarafından tasarlanan Filarmoni Yemek Odaları el sanatları ve ahşap işçiliği ile katedrale benzetiliyor.
Ana giriş metal süslemelerle şekillendirilen Filarmoni Yemek Odaları'nın iç tasarımında da mozaikler, cam süslemeler ve kabartma heykeller göze çarpıyor.
Binadaki en şaşırtıcı detaylardan biri de erkek tuvaleti için düşünülmüş. Gül rengi mermerlerle inşa edilen tuvaletler, ziyaretçilerine sıra dışı bir mimari sunuyor.
Gelenelerin fotoğraf çekmekten kendilerini alamadığı tarihi yapıda camlardaki detaylar da binanın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.
Binaya girenleri cam kaplı bir duvar karşılıyor.
Camların işçiliği kadar mest eden başka bir konu da ahşabın kullanımı. Öyle ki binanın her bölümü göze çarpan ahşap işçiliği ile süslenmiş. Masa ve kapılar gibi tavanları süslemek için de kullanılan ahşapların binanın her bölümünde birbirine uyumlu olarak işlendiği görülüyor.
Tavan süslemelerinde yalnızca ahşap değil, camdan da yararlanılan yapıda ziyaretçiler yukarı bakmaktan kendilerini alamıyor.
Binada ahşap işlemeler kadar dikkat çeken başka bir özelliği de yerde kullanılan halılar ve klasik deri mobilyalar oluyor.
İşte binanın pub olarak kullanılan dünyaca ünlü bölümü.
Kaynak: Caters
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Liverpool dekorasyon Filarmoni Yemek Odaları

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