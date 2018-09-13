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Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!

13.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu ve Rus askeri istihbaratına çalıştıklarını söylerek kimlikleriyle fotoğraflarını servis ettiği iki Rus vatandaşı, "Biz istihbarata çalışmıyoruz, turistiz, tesadüf olmuş" dedi.

Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!

Rusya'ya ait Russia Today (RT) Televizyonu'na konuşan Alekandr Petrov ve Ruslan Boşirov, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Petrov ve Boşirov, "Salisbury Kategrali'ni gezen iki turisttik. Arkadaşlarımız uzun zamandır bu muhteşem şehri gezmemiz tavsiyesinde bulunuyorlardı" diye konuştu.

İngiliz polisi geçen hafta Kremlin'in üst kademelerinden talimat aldıklarını öne sürdüğü şüphelilerin isimlerinin Alaksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olduğunu duyurmuş ve onların fotoğraflarını servis etmişti.

Yetkililer şüphelilerin "GRU" olarak bilinen Rus istihbaratına çalıştıklarını öne sürmüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May de bu bilgileri teyit etmişti.

'Salisbury'de bir saatten fazla kalmadık'

Eski çift ajan Skripal ve kızı, Noviçok adlı bir kimyasal maddeyle 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmiş halde bir bankta bulunmuşlardı.

RT'ye konuşan Aleksandr Petrov ise Salisbury'ye 3 Mart'ta gittiklerini ve hava soğuk ve karlı olduğu için şehirde yalnızca yarım saat dolaştıklarını söyledi.

İş adamı ve turist olduklarını söyleyen Petrov, hava kötü olduğu için gezmek istedikleri turistik bölgelerin hepsini göremediklerini ve trenle şehirden ayrıldıklarını anlattı.

Ruslan Boşirov da "Tren saatlerindeki gecikmelerden doalyı Salisbury'de bir saatten fazla harcamadık" dedi ve "belki de biraz Skripal'in evine yaklaştıklarını ancak evin nerede olduğunu bilmediklerini" söyledi.

Petrov ve Boşirov, İngiltere'nin suçlamaları yüzünden "olağanüstü bir tesadüf" nedeniyle mağdur olduklarını ve yalnızca tatile çıkan iki Rus iş adamı olduklarını ifade etti.

İki Rus, "gerçek şüpheliler yakalanırsa, kendilerine bir özür borçlu olduklarını" da söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Skripal turist Rusya ingiltere Salisbury

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