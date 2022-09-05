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İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss kimdir? Liz Truss kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

05.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Eylül 2021'de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yerine gelen İngiliz Muhafazakâr siyasetçi, ülkenin yeni başbakanı oldu. Peki, İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss kimdir? Liz Truss kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss kimdir? Liz Truss kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss kimdir?", "Liz Truss kaç yaşında, Instagram adresi nedir?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor.

İNGİLETERE'NİN YENİ BAŞBAKANI LIZ TRUSS KİMDİR?

Liz Truss, 26 Temmuz 1975'de Oxford, İngiltere'de dünyaya geldi. Tam adı Elizabeth Mary Truss'tur.

2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakâr siyasetçi 5 Eylül 2022'de ülkenin başbakanı olmuştur.

Liz Truss, Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükûmetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev almıştır.

Liz Truss Muhafazakar Parti üyelerinin kullandığı oylar sonucu liderlik yarışını kazandı.

Truss yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kampanya boyunca bir muhafazakar olarak yarıştım ve bir muhafazakar olarak ülkeyi yöneteceğim"

LIZ TRUSS INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Liz Truss'un instagram kullanıcı adı: @elizabeth.truss.mp'tir.

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