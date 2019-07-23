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İngiltere'nin yeni başbakanı Türkiye ve Erdoğan hakkında neler söylemişti?

23.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Boris Johnson, yarın ülkenin yeni başbakanı olarak göreve başlayacak.

İngiltere'nin yeni başbakanı Türkiye ve Erdoğan hakkında neler söylemişti?

Türkiye'de "Osmanlı Torunu" olarak da anılan Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Boris Johnson, Türkiye konusundaki açıklamaları ve çıkışlarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

Johnson'ın geçmişte Türkiye'yle ilgili açıklamalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girdiği polemikleri derledik.

2016'da Spectator dergisi editörü Douglas Murray, Boris Johnson'ı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasının" galibi olarak açıkladı.

Murray şiir yarışmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve komedyen Jan Böhmermann hakkında soruşturma açılmasına izin veren Almanya Başbakanı Angela Merkel'i protesto etmek için açtğını duyurmuştu.

Erdoğan, yazdığı şiirde kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Almanya Başbakanı Angela Merkel, komedyen hakkında soruşturma açılmasına izin verdiğini açıklamıştı.

Boris Johnson, Spectator dergisinin söz konusu şiir yarışmasına katılmış ve kazandığı açıklanmıştı.

Johnson Eylül 2016'da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, döndüğünde şiir konusunda özür dileyip dilemediği sorulduğunda, konunun gündeme gelmediğini, "Türkiye ile devasa bir serbest ticaret anlaşması yapmayı umduklarını" söylemişti.

BREXİT KAMPANYASINDA TÜRKİYE'DEN GÖÇ UYARISI

2016'da İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinin devamı konusunda yapılan referendum öncesinde Daily Telegraph gazetesindeki köşesi için hem AB'de kalmaktan yana hem de ayrılma (Brexit) yönünde iki farklı yazı kaleme aldığı ve parti lideri Cameron'a karşı liderlik yarışında daha avantajlı olacağı kanısıyla Brexit yönünde tutum aldığı konuşuldu.

Ayrıca Brexit kampanyası sırasında Johnson oy toplamak için birçok açıklamasında, 'Türk göçünün İngiltere için tehdit teşkil ettiğini' ifade etmişti. Daha sonra sorulduğunda Johnson bu tür açıklamalar yaptığını inkar etti.

Oysa Johnson, referandumdan bir hafta önce, Brexit yanlısı Michael Gove ile dönemin Başbakanı David Cameron'a yazdığı bir mektupta, İngiltere'yi Türkiye'den gelecek kitlesel bir göçten korumanın tek yolunun, AB'den ayrılmak olduğunu öne sürmüştü.

Nisan 2016'da yaptığı bir konuşmada ise "Son derece Türk yanlısı biriyim; ancak 77 milyon Türk ahbabımın ve Türk kökenlilerin buraya herhangi bir kontrol olmadan gelmesini hayal bile edemiyorum. Bu çılgınca olur. İşe yaramaz" demişti.

Muhafazakar Parti lider adaylığı döneminde Boris Johnson hakkında dava açıldı. Johnson 2016'daki Brexit referandumu öncesi "yalan beyanda bulunmakla" ve "kamu görevini kötüye kullanmakla" suçlandı.

15 TEMMUZ'DAN SONRA ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ!

2016'da Türkiye'de düzenlenen darbe girişimi sırasında Twitter'dan bir mesaj paylaşan dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Türkiye'de yaşanan gelişmeler konusunda son derece kaygılıyız. Büyükelçiliğimiz olayları yakından takip ediyor. Birleşik Krallık vatandaşları Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarılarını dikkate almalı" demişti.

Johnson, 16 Temmuz 2016'da ise Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmiş ve sonrasında paylaştığı Twitter mesajında "Az önce Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm ve İngiltere'nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetlere ve kurumlara olan desteğinin altını çizdim" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALİ KEMALDA VATAN HAİNİNİN ÖNDEN GİDENİYDİ.
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