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İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanından dikkat çeken mesaj! 'Cephede Rusya’yla yüzleşmeye hazır olun'

19.06.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. İngiltere’nin yeni genelkurmay başkanı General Sir Patrick Sanders, tüm ordu mensuplarına bir mesaj gönderdi. Geçen hafta göreve başlayan Sanders gönderdiği mesajda askerlere cephede Rusya ile yüzleşmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanından dikkat çeken mesaj! 'Cephede Rusya’yla yüzleşmeye hazır olun'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken yeni haberler de gelmeye devam ediyor. İngiltere'den gelen haberde geçen hafta göreve başlayan yeni İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Patrick Sanders, tüm ordu mensuplarına gönderdiği bir mesaj ile cephede Rusya ile yüzleşmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.

"MESAJIN TONU ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Geçen hafta göreve başlayan Sir Patrick, BBC tarafından görülen 16 Haziran tarihli mesajda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, İngiliz ordusunun ülkeyi korumaya ve kara savaşlarına hazır olması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Sir Patrick, Rusya'yı yenecek bir kapasiteye sahip olması gerektiğini söyledi.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale'e konuşan bir savunma kaynağı, Savunma Bakanlığı'nın iç ağında yayınlanan mesajın tonunun şaşırtıcı olmadığını; tüm orduların savaşmak için eğitim almasına rağmen son dönemde koşulların açıkça değiştiğini söyledi.

'KARA SAVAŞLARI İHTİMALİ'

General Sir Patrick, 1941'den bu yana Avrupa'da kıtanın büyük güçlerinden birine karşı kara savaşı yürütme ihtimali varken göreve başlayan ilk genelkurmay başkanı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ana varlık nedenimizi tekrar vurguluyor: İngiltere'yi savunmak, karada savaşmaya ve kazanmaya hazır olmak, gücümüzle Rus saldırganlığını caydırmak.

"Dünya 24 Şubat'tan bu yana değişti ve şimdi müttefiklerimizle birlikte savaşarak Rusya'yı yenilgiye uğratabilecek bir orduya sahip olma ihtiyacı yüksek.

"Hedefim ordunun mobilizasyonu ve modernizasyonunu hızlandırmak, NATO'yı güçlendirmek ve Rusya'nın Avrupa'nın daha fazlasını işgal etmesinin önüne geçmek.

"Bizim neslimiz, orduyu Avrupa'da bir savaşa daha hazırlaması gereken nesil."

General Sir Patrick daha önce Bosna, Irak ve Afganistan'daki operasyonlara komutanlık etmişti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, önümüzdeki yıllarda kesintilere maruz kalacak orduya bakış açısını değiştirdi.

İngiltere'de savunma harcamaları 2016-17'den bu yana reel olarak her yıl 3 milyar sterlin arttı.

2010-17 arasında ise reel rakamlarla 6,6 milyar sterlinlik bir kesinti yapılmıştı.

ISS Global Military Balan 2020 raporuna göre Rusya gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 4,14'ünü ordusuna ayırırken İngiltere'de bu oran yüzde 2,33.

Orduda tam zamanlı ve eğitilmiş asker sayısı. . .

Rusya'nın işgali öncesinde, Kasım ayında yaptığı bir konuşmada Başbakan Boris Johnson "Avrupa'da tankların ilerlediği dönemlerin geride kaldığına inandığını" aktarmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı o günlerde savunma bütçesi hakkındaki görüşleri sorulan Johnson, şunları söylemişti:

"Avrupa kıtasında büyük tank savaşları yapmak gibi eski konseptlerin miadını doldurduğunu kabul ediyoruz. Yatırım yapmamız gereken daha iyi şeyler var.

"Gelecekte savaşlar gelişmiş hava sistemleri ve siber stratejilerle yürütülecek ve bizim de orada olmamız lazım."

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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