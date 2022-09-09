İngiltere'nin yeni kraliçesi Camilla kimdir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'nin yeni kralı olan 3. Charles'ın eşi Camilla kaç yaşında?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla İngiltere'nin yeni kralı prens Charles, kraliçesi ise Camilla oldu. Peki, Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olurken birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki, İngiltere'nin yeni kraliçesi Camilla kimdir? İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'nin yeni kralı olan 3. Charles'ın eşi Camilla'nın hayatı ve biyografisi...

İNGİLTERE'NİN YENİ KRALİÇESİ CAMİLLA KİMDİR?

Camilla Rosemary Shand, 17 Temmuz 1947'de üst sınıf bir ailenin ferdi olarak doğdu ve Doğu Sussex bölgesinde South Downs kenarında büyüdü.

İlk olark Dumbrells’de ardından Queen’s Gate School’da eğitim gördü. Akabinde de İsviçre ve Fransa’da yüksek eğitim aldı.

Camilla, 1965 yılında henüz 17 yaşındayken Andrew Parker Bowles ile tanıştı ve 7 yıl birlikte oldu. Diğer yandan Prens Charles ile bir polo maçında tanıştı. Ancak Camilla Bowler ile nişanlandı ve hemen sonrasında da evlendi. 1995 yılında Camilla ve Andrew boşandıklarını açıkladı. 10 Şubat 2005 tarihinde Camilla ile Charles nişanlandı ve 9 Nisan 2005 tarihinde ise Windsor Guildhall’da evlendiler.



