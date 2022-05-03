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İngiltere onun peşinde! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

03.05.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin en çok aranan şüphelilerinden Alex Male, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Sahte pasaportla yakalanan Alex Male, Lizbon Havalimanı'na geri gönderildi. Male, havalimanına varışta tutuklandı.

İngiltere onun peşinde! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İngiltere'nin en çok aranan şüphelilerinden, Alex Male sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı.

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SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.

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29 Nisan Cuma gibi saat 19.00 sıralarında Türkiye'ye girmek için pasaport kontrol noktasına gelen Male'nin havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı.

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LİZBON'A GERİ GÖNDERİLDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'nin en çok aranan şüphelilerinden olan Male'in, Lizbon'a geri gönderilmesi için polis, Portekizli makamlarla irtibata geçti. Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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İngiltere
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