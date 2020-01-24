İngiltere, Pakistan için yaptığı seyahat uyarısının kapsamını daralttı

İngiltere, Pakistan için yaptığı seyahat uyarısının kapsamını daraltarak birçok bölgenin seyahat için güvenli olduğunu duyurdu.

İngiltere'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, aralık ayında ülkeye atanan Büyükelçi Christian Turner'ın talimatıyla seyahat uyarısının yeniden gözden geçirilerek güncellendiği belirtildi.

En son 2015'te güncellenen seyahat uyarısının ardından ülkede güvenlik alanında birçok önlem alındığı vurgulanan açıklamada, "British Airways'in yeniden uçuşlara başlaması ve Cambridge Dükü ile Düşesinin Ekim 2019'da ülkeyi ziyaret etmesi güvenlik riskinin azalmasıyla mümkün olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ı 2018'de 484 bin Birleşik Krallık vatandaşının ziyaret ettiği hatırlatılan açıklamada, seyahat uyarısının kapsamının daraltılmasıyla bu sayının daha da artacağı kaydedildi.

İngiltere'nin kararı Pakistan'da da olumlu karşılandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki, Twitter hesabından, "Pakistan halkı ve hükümeti, İngiltere'nin detaylı çalışmasını olumlu karşılamaktadır. Pakistan ile İngiltere arasında daha güçlü bağlar kurmamızı sağlayacak önemli bir adım." ifadelerini kullandı.