İngiltere parlamento komisyonu: Hükümet, Rusya'nın Brexit referandumuna müdahalesini araştırmaktan kaçındı

İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu, Rusya'nın seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmayla ilgili raporunu yayımladı.

Raporda, 2016'da yapılan Avrupa Birliği referandumunda hükümetin Rusya'nın "müdahalesini" araştırmaktan "aktif bir şekilde kaçındığı" belirtiliyor.

Referanduma katılanların yüzde 51,9'u birlikten ayrılmaktan yana oy kullanmış ve Brexit sürecinin sonunda İngiltere, 1973'te katıldığı Avrupa Birliği'nden bu yıl 31 Ocak gecesi resmen ayrılmıştı.

'Brexit Putin'e hediyeydi'

Avrupa Parlamentosu'nun Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt "Brexit, Putin'e bir hediyeydi. Çünkü Avrupa Birliği'ni zayıflattı, İngiltere'yi yalnızlaştırdı. Rusya'nın raporu, yanıtlanmamış ne kadar soru olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Brexit Partisi lideri Nigel Farage ise raporu farklı yorumladı ve "AB'de kalma yanlıları ve medyanın büyük kesimi yıllar süren bir karalama kampanyası yürüttü. Rusya'nın müdahalesine ilişkin hiçbir kanıt yok. Hepsi bir aldatmacadan ibaret ve bize özür borçlular" diye konuştu.