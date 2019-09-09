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İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johson’ın ilk icraatlarından biri olan parlamentonun askıya alınması kararı bugün itibari ile uygulanmaya başlanacak.İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johson’ın Kraliçe II.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johson’ın ilk icraatlarından biri olan parlamentonun askıya alınması kararı bugün itibari ile uygulanmaya başlanacak.
İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johson’ın Kraliçe II. Elizabeth’ten aldığı onayla birlikte Ekim ayının ortasına kadar askıya alınıyor. Parlamento sözcüsünün bugün yaptığı açıklamayla birlikte, kararın mesai bitimiyle yürürlüğe gireceği kesinleşti.
İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn yaptığı açıklamada, uygulamak zorunda oldukları kararı parlamentoya yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Corbyn, “Çıkartılan bu kararın Brexit sürecinde alınmak istenen kararlara karşı yapıldığını biliyoruz. Alınacak kararlardan korktukları için böyle bir uygulama ile karşı karşıya kaldık. Başbakan ise akıllara takılan sorulardan kaçmak istiyor gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

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