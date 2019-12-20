İngiltere Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Onayladı

İngiltere parlamentosu Başbakan Boris Johnson’ın Brexit anlaşmasını onayladı. Bu gelişmeyle birlikte İngiltere gelecek ay Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmaya bir adım daha yaklaştı. Anlaşma 234’e karşı 358 oyla kabul edildi.

Anlaşmanın parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak Johnson’ın parlamentoda Muhafazakar çoğunluğa sahip olması nedeniyle anlaşmayla ilgili tasarının Ocak ayında yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu olduktan sonra da İngiltere 31 Ocak’ta AB’den ayrılacak.

Başbakan Johnson, tasarının geçmesinin, 2016’daki Brexit referandumundan bu yana ülkeyi saran “hırçınlık ve ıstırap” ortamını sona erdireceğini söyledi. Muhalefet ise AB’den ayrılmanın İngiltere’nin Birlik’le ticari ilişkilerinin geleceğini belirsizliğe sokacağını savunuyor.

Bugünkü oylamanın neticesi, geçen haftaki erken seçimlerde parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmeyi başaran Başbakan Johnson için önemli bir zafer niteliği taşıyor. Johnson seçim kampanyasını 3 yılı aşkın süredir devam eden siyasi çıkmazı aşmak ve İngiltere’yi 31 Ocak’ta AB’den çıkarmak üzerine kurmuştu.