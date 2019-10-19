İngiltere Parlamentosu Brexit Oylamasını Erteledi

İngiltere parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’yle (AB) vardığı Brexit anlaşmasının oylanmasını erteledi. Başbakan Johnson ise, ülkenin AB’den ayrılmasını daha fazla ertelemeleyi müzakere etmeyeceğini söyledi.
Parlamentoda eski Muhafazakar kabine bakanı Oliver Letwin’in getirdiği değişiklik önergesi 306’ye karşı 322 oyla kabul edildi.
İngiliz milletvekillerinin daha önce geçtiği bir yasal düzenlemeye göre, önergenin geçmesi Başbakan Johnson’ın AB’den yeni bir erteleme talebinde bulunmasını zorunlu kılıyor. Ancak Johnson bunu yapmamakta ısrarlı ve ayrılma tarihi olarak öngörülen 31 Ekim’den daha öteye gecikmeye müsaade etmeyeceğini vurguluyor.
"AB ile yeni bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim"
Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, “AB’yle yeni bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim ve yasa da beni bunu yapmaya mecbur kılmıyor. AB’deki dostlarımız ve çalışma arkadaşlarımıza başbakan olarak yaptığım son 88 gündür herkese söylediğimiz şeyin aynısını söyleyeceğim: “Daha fazla erteleme bu ülke için kötü, AB için kötü ve demokrasi için kötü” dedi.
Ancak bugünkü oylamanın sonucu, Brexit anlaşmasının planlandığı şekilde parlamentoda Cumartesi günü oylanmayacağı anlamına geliyor.
Letwin’in sunduğu önerge, Brexit anlaşmasını destekleyip desteklememe konusunda verilecek kararın, anlaşmanın hayata geçirilmesi için gereken tüm yasal düzenlemeler parlamentodan geçene kadar ertelenmesini teklif ediyor.
Johnson bunun 31 Ekim’e kadar yapılabileceğini düşünse de diğerleri İngiltere’nin AB’yle ipleri koparması sürecinde küçük bir “teknik” ertelemeye ihtiyaç olabileceği görüşünü dile getiriyor.
Johnson’ın muhalifleri tarafından geçirilen bir yasa, Cumartesi günü bitimine kadar anlaşmasına onay alamaması halinde Başbakan’a, AB’den Brexit’in 31 Ocak 2020’ye kadar ertelenmesini istemesi zorunluluğu getiriyor.
Bugün oylanan önergenin sahibi Letwin yaptığı açıklamada, “Amacım Boris’in anlaşmasının başarılı olmasını sağlamak” dedi. Letwin, önergesini, “anlaşmanın yürürlüğe konulmasıyla alakalı yasal düzenlemelerin oylanması sürecinde bir aksaklık yaşanması ihtimaline karşı bir sigorta” vazifesi görmesi için sunduğunu belirtti.
Johnson, İngilizler’in yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla Avrupa’dan ayrılma yönünde tercih belirttiği referandumdan üç yıl sonra geçen Perşembe günü AB’ye Brexit anlaşmasına varmıştı.
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