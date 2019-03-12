İngiltere Parlamentosu May’in Brexit Planını Bir Kez Daha Reddetti

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in revise edilen ikinci Brexit planı da parlamentoda reddedildi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda yapılan oylamada 242 meclis üyesi planı desteklerken 391 kişi planı reddetti. İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit anlaşmasında AB ile üzerinde son dakikada uzlaşı sağlanan değişiklikler sonrası anlaşmanın parlamento desteğini alabileceğini ummuştu. Ancak Brexit planının parlamento tarafından ikinci kez reddedilmesi İngiltere siyasetinde belirsizliği daha da arttırdı. İngiliz parlamento üyeleri şimdi Avrupa Birliği’nden anlaşmasız mı çıkılacak yoksa çıkma tarihi mi ertelenecek buna karar vereecekleri bir oylama yapacak. İngiliz Parlamentosu Ocak ayında May’in AB ile üzerinde mutabık kaldığı ilk Brexit planını da ezici bir çoğunlukla reddetmişti. Bunun üzerine farklı parti ve siyasetçilerle görüşmeler yürüten May anlaşma üzerinde değişiklikler yapmıştı. Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi oylamadan önce May’in yeni Brexit anlaşmasına destek vermeyeceğini açıklamıştı. Parti partlamentodaki Brexit oylamasında önemli rol oynuyordu zira Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda’nın AB üyesi İrlanda’yla sınırı meselesi anlaşmanın önemli tartışma konularındandı.

Parti tarafından yapılan açıklamada May’in bu konuda çok az ilerleme sağladığı ve bunun yeterli görülmediği belirtildi. May Brexit anlaşmasıyla ilgili olarak parlamentoda çoğunluğun desteğini kazanmak için 10 oya ihtiyaç duyduğundan Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi’nin desteğini almaya çalışmıştı. May, Pazartesi günü anlaşmada parlamento üyelerinin kaygılarını gidermek için İrlanda sınırının Brexit’ten sonra da açık kalması konusunda verilen garantilerle ilgili değişiklikler yapmıştı. “Back stop” adı verilen mekanizma yalnızca İngiltere ve AB’nin müzakerelerin ikinci safhasında gelecekte kurulacak ilişkilerinin koşullarına karar verememeleri halinde uygulanacak bir güvence mekanizması. Brexit yanlısı İngiliz milletvekilleri ülkelerinin AB’den tamamen çıkabilmesi için Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınırın da kontrol altında olması gerektiği görüşünde. Başbakan May ise sınırın sadece iki yıl boyunca geçici olarak açık kalmasını sağlayabilmek adına AB yetkilileriyle görüşüyor.

Mekanizma aynı zamanda İngiltere’nin bir süre daha Gümrük Birliği’nde kalmasını öngörüyor. Parlamento üyelerinin bir kısmıysa mekanizmanın Londra’yı süresiz olarak birliğe bağlayacağı endişesi taşıyor. Bundan sonra ne olacak? İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentonun kararından üzüntü duyduğunu, yine de en iyi sonucun İngiltere’nin AB’den belirli bir anlaşma ile çıkması gerektiğine inanmayı sürdürdüğünü belirtti. İngiltere’nin AB’den çıkış tarihi olan 29 Mart’a ise sadece 17 gün kaldı. İngiltere Başbakanı May milletvekillerinin İngiltere’nin AB’den 29 Mart günü anlaşmasız bir şekilde çıkıp çıkmayacağını oylayacağını, eğer bu oylama da başarısız olursa Brexit’in ertelenip ertelenmemesi konusunda oylama yapacağını söyledi. İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise Brexit anlaşmasının bir kez daha parlamento tarafından reddedilmesinin ardından Başbakan May’in genel seçim çağrısı yapması gerektiğini savundu. Jeremy Corbyn “Hükümet bir kez daha büyük bir çoğunlukla yenilgiye uğradı. Bu anlaşmanın öldüğünü ve parlamentonun desteğine sahip olmadığını artık kabul etmeli. Başbakan’ın artık zamanı doldu. Artık genel seçime gitme zamanı.” diye konuştu.