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İngiltere Parlamentosu’na Giren İlk Türkiye Doğumlu Göçmen

15.02.2020 19:08 | Son Güncelleme

İngiltere’de seçim sonuçları, aday olduğu İşçi partisi için hezimet olsa da Feryal Demirci Clark’ı milletvekili yaptı. 30 yıl önce Türkiye’den gelmiş bir göçmen olarak, bir gün böylesi önemli bir görev ve sorumluluğu alabileceğini hayal bile etmediğini söyleyen Demirci Clark, VOA Türkçe’ye konuştu

İngiltere Parlamentosu’na Giren İlk Türkiye Doğumlu Göçmen

İngiltere’de erken genel seçim sonuçları, aday olduğu İşçi partisi için hezimet olsa da Feryal Demirci Clark’ı milletvekili yaptı. 30 yıl önce Türkiye’den gelmiş bir göçmen kızı olarak, bir gün böylesi önemli bir görev ve sorumluluğu alabileceğini hayal bile etmediğini söyleyen Demirci Clark, VOA Türkçe’ye konuştu.

İngiliz siyasetiyle tanışıklığı, ailesiyle yaşadığı Hackney Bölgesi’ndeki ilçe belediyesinin meclis üyeliğinden geliyordu. Orada Belediye Başkan yardımcılığına kadar yükseldi. İlçede bisiklet kullanımını kolaylaştıran bir sistem kurarak dikkatleri üzerine çekti. Bölgede yaşayan, Türkçe konuşan topluluklar arkasındaydı.

Bölgesinde 21 bin oy olarak iktidardaki Muhafazakar Parti’nin adayına fark attı. Seçim çalışmalarında ekibiyle birlikte 20 binden fazla kapı çaldıklarını anlatıyor. Feryal Demirci Clark, “Bu defa başardım. Kuzey Enfield Bölgesinde Türkiyeli Alevi, Kürt, Kıbrıslı sayısı çok yüksek. Onların desteğiyle başardık bu defa. Aday olmam onların desteğiyleydi ama çalışmakla oldu” diye konuşuyor.

Başka bir etnik kökenden, dinden gelişi, kadın oluşu; İngiltere siyasi geleneğinin aşılması zor engelleri olmuş. Demirci Clark yaşadığı zorlukları, “Bazı kişiler için kolay aslında. Eğer beyaz, erkek ve Oxford, Cambridge üniversitelerinden birinde okumuşsan kolay. Fakat bir etnik kökenden gelen bir kadın için aslında o kadar kolay değildi” sözleriyle anlatıyor.

Feryal Demirci Clark, Malatya’da başladığı ilk öğrenimini İngiltere’de bitirmiş, gece gündüz tekstilde çalışan ailesi onu Exeter Üniversitesi’nde okutabilmiş. Hackney’de büyüdüğünü anlatan milletvekili o günler için ‘’Hackney’deki evlerin, okulların eğitim seviyesi çok berbattı. O dönemde orada eğitim görüp de üniversiteye gidebilen çok az kişi var. O konuda çok çok şanslıyım. Eğitim çok kötüydü yaşadığımız konutlar, bölgeler çok kötüydü” diyor.

Artık, Londra’nın Kuzey Enfield bölgesinde yaşayan Türk, Kürt ve Alevi göçmenlerin ondan beklentilerini gerçekleştirmekle uğraşacak. Tabi Parlamento Meydanı ve Maliye Bakanlığı manzaralı ofisine yerleştikten ve parlamentonun gündelik kurallarına alıştıktan sonra.

Feryal Demirci Clark, İngiltere Parlamentosu’ndaki ilk konuşmasında “Sayın Başkan Yardımcısı, ben parlamentoya seçilen Türk, Kürt kökenli ilk milletvekiliyim. Aynı zamanda Alevi mezhebinden de ilk milletvekiliyim.Ben seçmenlerime onlar için mücadele edeceğim sözünü verdim. Boydan kaybettiğimi sesimi gür çıkararak telafi edeceğim. Çok teşekkür ederim” demişti.

Yeni milletvekili ilk konuşmasını da, ‘’Esprili olsun dedim ve ağır olmamasını istedim. Parlamentodaki ilk konuşmaların hemen hemen hepsi o havada geçiyor. Çok sevindim, bizim Türkçe konuşan toplumun medyasında, Kürt medyasında ve İngiliz medyasında çok yer aldı’’ diye andı.

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