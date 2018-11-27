HABER

İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması 11 Aralık'ta

27.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı May, parlamentonun AB ile yapılan Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacağını açıkladı.

İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması 11 Aralık'ta

İktidar partisinden dahi birçok milletvekilinin karşı çıktığı anlaşmanın kabul edilmesi için 318 oy gerekiyor.İngiltere'de parlamento, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için hükümetin Brüksel'le yaptığı Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacak. Hiçbir partinin çoğunlukta olmadığı parlamentoda, İngiltere'nin 45 yıllık AB üyeliğini sonlandıracak anlaşmaya dair farklı görüşler var. 11 Aralık'taki oylama öncesinde parlamentoda beş gün sürecek tartışmalarda AB ile köprüleri atmaya hazır Brexit yanlısı milletvekilleri ile anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini isteyen uzlaşma yanlısı milletvekilleri ve AB yanlısı milletvekilleri kozlarını paylaşacak.

İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephan Barclay parlamentonun onayının almanın kolay olmayacağını söyledi. 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda başkan ve oy vermeyen üyeler çıkarıldığında anlaşmanın onaylanması için 318 oya ihtiyaç var. Parlamentoda Başbakan Theresa May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili var ancak onlarca partili anlaşmaya karşı oy kullanacağını açıklamıştı. Hükümet ortağı Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi (DUP) de anlaşmaya karşı olduğunu belirtiyor. Muhalefetteki İşçi Partisi ise, İngiltere'nin çıkarına olmadığı gerekçesiyle anlaşmayı karşı oy kullanacaklarını belirtiyor.

May'i bekleyen zorlu süreç

Ülkeyi yoğun bir siyasi gündem beklerken, Başbakan May'in önümüzdeki günlerde milletvekillerini ve kamuoyunu anlaşmadan yana ikna etmesi için yoğun bir çaba içerisinde olacağı düşünülüyor. May, anlaşmayı reddetmenin daha fazla bölünme ve daha fazla belirsizlik getireceğini savunuyor. May, Pazartesi günü yaptığı açıklamada tüm partileri anlaşmayı desteklemeye çağırarak, "İngiliz halkı bizi referandum sonucuna itibar eden ve ne oy vermiş olursak olalım bizi ülke olarak bir araya getiren bir anlaşma üzerinde mutabık kalmamızı bekliyor" diye konuştu. Haziran 2016'da yapılan referandumda İngilizlerin yüzde 52'si AB'den ayrılmayı onaylamıştı.

May, AB üyelerinin Pazar günü onayladığı anlaşmanın İngiltere parlamentosu tarafından reddedilmesinin tekrar en başa dönülmesi anlamına geldiğini belirtti. Kulislerde yer alan bilgilere göre, May milletvekillerinin İngiltere'yi finansal ve ticari anlamda ciddi sıkıntıya sokabilecek bir uçuruma sürüklemektense, anlaşmayı onaylayacağını düşünüyor.

Anlaşma onaylanırsa

Anlaşma milletvekilleri tarafından onaylanırsa hükümet ciddi bir siyasi krizi atlatmış olacak ve İngiltere 29 Mart 2019 Londra saatiyle 23:00'da AB'den ayrılma sürecini başlatmış olacak. Aralık 2020'ye kadar devam edecek olan geçiş sürecinin sonunda ticari ilişkilerde yeni bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor. Geçiş sürecinde İngiltere resmi olarak AB dışında olacak ama AB'nin kurallarına ve kurumlarına bağlı kalacak.

Anlaşma reddedilirse

Anlaşmanın reddedilmesi halinde İngiltere hükümetinin 21 gün içinde bir "B planı" açıklaması gerekiyor. Parlamentoda yeni bir oylama yapmak seçenekler arasında. Başbakan May ve AB yönetiminin açıklamalarına göre anlaşma üzerinde yeniden müzakere yapmak mümkün değil. Ancak çoğu milletvekili bunu kabul etmiyor ve AB'nin anlaşmayla ilgili şartların değiştirilmesi konusunda ikna edilebileceğini savunuyor.

Anlaşmanın reddedilmesi durumunda May'in istifa edebileceği ve bu durumun ya erken seçimi ya da Muhafazakar Parti'de liderlik yarışını tetikleyebileceği konuşuluyor.

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu'nun da ayrılık anlaşmasını onaylaması gerekiyor ancak o tarafta Londra'daki gibi sancılı bir durum yok. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupalı parlamenterlerin büyük çoğunluğunun anlaşmayı desteklediğini söyledi. Tajani, oylamanın muhtemelen Şubat'ta, en geç Mart'ta yapılacağını belirtti.

AP,dpa/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
NASA’nın Uzay Aracı InSight Başarıyla Mars’a İniş YaptıNASA’nın Uzay Aracı InSight Başarıyla Mars’a İniş Yaptı
‘Amerika Elektrikli Arabada Geriye Gidiyor, Türkiye Bu Fırsatı Kullanmalı’‘Amerika Elektrikli Arabada Geriye Gidiyor, Türkiye Bu Fırsatı Kullanmalı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanma alanı yok

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya 'Altay'ı konuşuyor: Neler oluyor?

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Korkulan oldu! Resmen onaylandı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişme!

Dünyanın gözü orada! Gerilimde yeni gelişme!

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Trump'tan açık tehdit: Tamamen kapatırım!

Trump'tan açık tehdit: Tamamen kapatırım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.