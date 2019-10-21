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İngiltere Parlamentosu’ndan Brexit Oylamasına İzin Çıkmadı 

21.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı John Bercow, Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşmasını bir kez daha oylamaya sunmasına engel oldu. Bercow, gerekçe olarak Johnson’ın parlamentoya ikinci kez aynı soruları soracak olmasını gösterdi

İngiltere Parlamentosu’ndan Brexit Oylamasına İzin Çıkmadı 

İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı John Bercow, Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşmasını bir kez daha oylamaya sunmasına engel oldu. Bercow, gerekçe olarak Johnson’ın parlamentoya ikinci kez aynı soruları soracak olmasını gösterdi.

Johnson, AB ile geçen hafta vardığı Brexit anlaşmasını Cumartesi günü Avam Kamarası'na sunmuştu.

Bercow, “Özetle bugünün önergesi Cumartesi günküyle aynı ve Avam Kamarası bugünün koşullarının Cumartesi günkülerle aynı olduğu kararına vardı. “Kararım önergenin bugün tartışılmaması; zira bu tekrar olacak ve uygunsuz olacak” ifadelerini kullandı.

İngiltere parlamentosu, Cumartesi günü Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasının oylanmasını ertelemişti.

İngiliz milletvekillerinin daha önce geçirdiği bir yasal düzenlemeye göre, önergenin geçmesi Başbakan Johnson’ın AB’den yeni bir erteleme talebinde bulunmasını zorunlu kılıyor.

Ancak Johnson bunu yapmamakta ısrarlı ve ayrılma tarihi olarak öngörülen 31 Ekim’den daha fazla gecikmeye müsaade etmeyeceğini vurguluyor.

Son olarak Boris Johnson AB’ye 31 Ekim olarak belirlenmiş Brexit tarihini, 31 Ocak 2020’ye erteleme talebini içeren bir mektup göndermişti ancak mektubun imzasız olması dikkat çekmiş, bu durum İngiltere Başbakanı’nın erteleme istememe şeklindeki kesin tavrını bir kez daha ortaya koymuştu.

Ancak mektup imzasız da olsa Avrupa Birliği tarafından değerlendirmeye alındı. Açıklamayı Brexit Bakanı Steve Barclay yaptı. Bakan, “Avrupa Konseyi Başkanı talebi geçerli kabul etti ve değerlendirmeye aldığını, üye ülkelerle görüştüğünü belirtti” ifadelerini kullandı.

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