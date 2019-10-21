İngiltere Parlamentosu’ndan Brexit Oylamasına İzin Çıkmadı 

İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı John Bercow, Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşmasını bir kez daha oylamaya sunmasına engel oldu. Bercow, gerekçe olarak Johnson’ın parlamentoya ikinci kez aynı soruları soracak olmasını gösterdi.

Johnson, AB ile geçen hafta vardığı Brexit anlaşmasını Cumartesi günü Avam Kamarası'na sunmuştu.

Bercow, “Özetle bugünün önergesi Cumartesi günküyle aynı ve Avam Kamarası bugünün koşullarının Cumartesi günkülerle aynı olduğu kararına vardı. “Kararım önergenin bugün tartışılmaması; zira bu tekrar olacak ve uygunsuz olacak” ifadelerini kullandı.

İngiltere parlamentosu, Cumartesi günü Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasının oylanmasını ertelemişti.

İngiliz milletvekillerinin daha önce geçirdiği bir yasal düzenlemeye göre, önergenin geçmesi Başbakan Johnson’ın AB’den yeni bir erteleme talebinde bulunmasını zorunlu kılıyor.

Ancak Johnson bunu yapmamakta ısrarlı ve ayrılma tarihi olarak öngörülen 31 Ekim’den daha fazla gecikmeye müsaade etmeyeceğini vurguluyor.