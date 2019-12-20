HABER

İngiltere Parlamentosundan Brexit yasasına ilk onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

İngiltere Parlamentosundan Brexit yasasına ilk onay

LONDRA (AA) - Avrupa Birliği'nden (AB) Ayrılık Yasa Tasarısı, İngiltere Parlamentosunda yapılan ilk oylamada 358 kabul oyu aldı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarıya Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada 358 milletvekili kabul, 234 milletvekili ise ret oyu verdi.

Hükümetin tasarıda yaptığı değişikliklere göre, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak. Bu madde yasalaşacak olsa da hükümetin ilerleyen aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.

İngiliz mahkemelerine ülkenin iç hukukuna geçmiş Avrupa Adalet Divanı kararlarını gözden geçirme yetkisi tanıyan tasarı, milletvekillerinin Brexit süreci üzerindeki denetim ve etkilerini de asgariye indirecek.

Daha önce Parlamentonun AB ile müzakerelerin hedeflerini onaylama ve ilgili bakanlar tarafından düzenli olarak bilgilendirilme yetkileri bulunuyordu. Parlamento ayrıca, müzakerenin sonucunda şekillenen anlaşma taslağını da onaylama veya ret hakkına sahipti.

Tasarının Avam Kamarasındaki nihai oylaması 7-9 Ocak 2020 tarihlerindeki 3 günlük tartışmanın ardından gerçekleşecek.

- Brexit süreci

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, geçen hafta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümeti kurmuştu.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını Parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.

İngiltere'nin 31 Ocak'ta mevcut Brexit anlaşmasıyla AB'den ayrılması halinde, 31 Aralık 2020'ye kadar ülkenin AB kurallarına tabi kalacağı bir geçiş dönemi başlayacak.

Johnson hükümeti, bu süre içinde anlaşmaya varılamazsa AB'den anlaşmasız ayrılma niyetinde olduğunu her fırsatta yineliyor.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Uşak’ta kaçak alkol operasyonunda 4 gözaltıUşak’ta kaçak alkol operasyonunda 4 gözaltı
Kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulunduKiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde şüpheli valiz alarmı! Polis harekete geçti

İstiklal Caddesi'nde şüpheli valiz alarmı!

Yer: Ankara! Sınıf öğretmeninden öğrencisine şiddet!

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Cehennem azabı çektiriyor

Uçak kazasının üzerinden 21 ay geçti! Beril Gebeş'in cenazesi halen bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi halen bulunamadı

Her şey bir anda oldu! Eli ve yüzü yandı

Her şey bir anda oldu!

Diyanet duyurmuştu... Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

Karar sonrası tabure ve sandalyeler kaldırılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması: Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.