İngiltere Parlementosunun tatil kararı, yüksek mahkemede

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un parlamentoyu tatil kararı ülkenin Anayasa Mahkemesi konumundaki yüksek mahkemesinde görülmeye başlandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı yılan hikayesine dönerken, son günlerde ülkede yaşanan iç siyaset de bu karışıklıktan nasibini aldı. İngiltere’de eski Başbakan Theresa May’in istifasının ardından göreve gelen Boris Johnson’un aldığı kararlar İngiliz halkı tarafından tepki ve protesto ile karşılanırken son olarak Johnson’un parlamentoyu tatil kararı mahkemeye taşındı. Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme karartı bugün ülkenin Anayasa Mahkemesi konumundaki yüksek mahkemesinde görülmeye başlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un , Kraliçe Elizabeth’ten onay alarak parlamentoyu 14 Ekim tarihine kadar tatil ettirmesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh ve Londra’daki yüksek mahkemede dava edilmişti. Görülen davalar da ise her iki mahkeme de alınan bu kararın siyasi bir karar olduğunu ve yargının alanına girmediğine hüküm vermişti. Edinburgh mahkemesinde ve Londra mahkemelerinde verilen bu kararlar temyiz edilerek Londra’da bulunan üst mahkemeye taşındı. Bugün başlayan davada, hem Londra’daki mahkemenin vermiş olduğu karar hem de Edinburgh mahkemesinde verilen karar aynı anda görülüyor. Verilen Temyiz kararların bir üst mahkemeye taşınmasıyla birlikte Parlementonun tatil kararı bir an önce kaldırılması yönünde karar verilmesini belirten işçi parti yetkilileri, mahkeme kararının bu haftaki son mesai gününe kadar açıklanmasını bekliyor.

Parlamento tatile girmeden ise önce, Başbakan Boris Johnson’a karşı olarak 31 Ekim’de ülkeyi anlaşmasız bir biçimde AB’den ayırmasını önlemeye yönelik yasa çıkarmıştı.

Başbakan Johnson, hükümet programını hazırlayabilmek için parlamentoyu tatil kararı almış ve bu karar İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından onaylanmıştı. Ancak, muhalefet Johnson’ın amacının Brexit sürecinde parlamentoyu devre dışı bırakmak olduğu gerekçesiyle yargıya taşımıştı.

