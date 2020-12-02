İngiltere Pfizer-BioNTech Aşısına Onay Veren İlk Ülke Oldu

İngiltere’de İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu MHRA, Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen yeni tip Corona virüsü COVID-19 aşısına onay verdi. İngiltere, dünyada aşının kullanımına onay veren ilk ülke oldu.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyla ilgili olarak İngiltere’de acil kullanım onayı verildi. Ülkede bu ay içerisinde aşı uygulamasına başlanacak. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin yayınında Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’ye ilk etapta 800 bin adet aşı teslimatı yapılacağını ve teslimatın bu hafta olacağını söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı, hastanelerin aşıları teslim almaya hazır olduklarını da dile getirdi.

İngiltere’de ilk olarak hangi gruplara aşı yapılacağına İngiliz Aşı Komitesi karar verecek. İlk etapta sağlık çalışanları ve yaşlılara aşının uygulanmasına izin verilmesi bekleniyor.

Pfizer şirketinden de İngiltere’nin aşının kullanımına ilişkin onay verilmesinin ardından yapılan açıklamada, bunun COVID-19’a karşı mücadelede tarihi bir an olduğu dile getirildi.

