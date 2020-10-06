İngiltere Premier Ligi'nde transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri

16 milyon sterline Nottingham Forest'tan alınan Matty Cash sağ bekte iyi bir başlangıç yaparken, Lyon'dan gelen Bertrand Traore, forvetteki bir diğer seçenek olacak.

Ayrıca Smith, Brentford'dan eski öğrencisi Ollie Watkins'i 28 milyon sterlinlik sözleşmeyle kulübe kazandırdı.

Transfer döneminde kulübün en büyük başarısı, adı Manchester United ile anılan takımın en etkili oyuncusu Jack Grealish ile beş yıllık yeni bir sözleşme yapılması oldu.

Aston Villa , geçen yıl Premier Lig'de kalmayı sezonun son günü garantilemişti. Şimdi kulübün sahipleri bir daha böyle bir kabus yaşamamak için Menajer Dean Smith'e büyük destek eriyor.

Peki bu dönemi en iyi ve en kötü geçiren kulüpler hangileri?

İngiltere'de Premier Lig kulüpleri dün sona eren transfer döneminde 1 milyar 218 milyon sterlin harcadı.

Ancelotti'nin ekibi Premier Lig'deki ilk dört maçını kazanıp, Carabao Kupası'nda çeyrek finale çıkıp, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

İngiliz Milli Takımı'nın basit hatalar yapabilen kalecisi Jardon Pickford üzerinde baskı oluşturabilmek için İsveçli file bekçisi Robin Olsen de Roma'dan kiralandı.

Ancelotti, Everton'ın orta sahasını yeniden inşa ederken, iki umut vaat eden genci, Niels Nkounkou ve Ben Godfrey'i takıma getirdi.

Böylece, geçen yıl Premier Ligi 12. sırada bitirmesine karşın Eventon Real Madrid'den Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i Real Madrid'den, Brezilyalı ortasaha Allan'ı eski kulübü Napoli'den almayı ve Watford'dan Abdoulaye Doucoure'yi renklerine bağlamayı başardı.

Carlo Ancelotti'nin gelişi daha odaklı bir strateji getirdi ve Ancelotti gibi bir ismin varlığı, normalde Everton'da oynamayı düşünmeyecek futbolcuları çekmeye başladı.

Everton 'ın transfer politikası, milyarder sahibi Farhad Moshiri'nin 2016'dan bu yana kulübü finanse etmesiyle; Ronald Koeman, Sam Allardyce ve Marco Silva dönemlerinde sonuç vermedi.

Tottenham Hospur transfer sezonuna yavaş başladı ancak, ilk hafta Everton karşısında alınan yenilgi Kuzey Londra ekibini harekete geçirdi.

Volverhampton'dan Matt Doherty ve Southampton'dan Pierre-Emile Hojbjerg takıma eklendi ve daha sonra Real Madridli Gareth Bale ile Bernabeu'dan takım arkadaşı Sergio Reguilon ile takım daha da güçlendirildi.

Menajer Jose Mourinho forvet hattında da Harry Kane'in alternatifi olması için, Benfica'nın yetenekli golcüsü Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı.

Mourinho ve Spurs iyi bir transfer dönemi geçirmiş sayılabilir.

Arsenal de geç davrandı ama son dakikalarda önemli transferlere imza attı.

Sürenin dolmasına kısa zaman kala Atletico Madrid'den 45 milyon sterline alınan Thomas Partey, Arsenal taraftarlarının iyimserliğini artıracak.

Fiziksel gücüyle tanınan orta saha, menajer Mikel Arteta'nın hedeflerinden biriydi.

Arsenal, Chelsea'den Willian'ı ve 23 milyon sterline Avrupa'nın en gözde genç oynucularından Lille'in stoperi Gabriel Maghaeles'i transfer etti.