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İngiltere Prens Philip’e Veda Ediyor

17.04.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için bugün kraliyet töreni düzenleniyor. Prens Phillip'in dört çocuğu cenaze aracının yanında yürüyecek

İngiltere Prens Philip’e Veda Ediyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için bugün kraliyet töreni düzenleniyor. Prens Phillip'in dört çocuğu cenaze aracının yanında yürüyecek.

Prens Philip, Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle dar kapsamlı bir kraliyet töreniyle bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenazeyeye silahlı kuvvetlerin 730 personeli katılsa da St George's Kilisesi’nde gerçekleşecek törende yalnızca 30 kişi bulunacak. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı törende Kraliçe Elizabeth tek başına oturacak. Kraliyet ailesi üyeleri maske takacak.

Törende Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover, cenaze arabası olarak kullanılıyor. Prens Philip’in tabutu, Windsor Kalesi içindeki şapele taşındı. Tören Türkiye saati ile 17.00’de ülke genelinde bir dakika saygı duruşu ile başlayacak.

Dük'ün çocukları Prenses Anne ve Prens Charles, Prens Edward ve Prens Andrew'ün cenaze arabasının yanında yürüyecek. Onların arkalarında ise Prens Harry, Prenses Anne’nin oğlu Peter Phillips ve Prens William'ın olacağı bildirildi.

Prens Harry ve Prens William'ın 2020'nin Mart ayında, Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşen İngiliz Milletler Topluluğu hizmetinden bu yana ilk kez birlikte görülecek. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, ikinci bebeğine hamile olduğu için törene katılmıyor.

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