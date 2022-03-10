İngiltere Rus Oligarkların Malvarlıklarını Dondurdu

LONDRA- Başta Chelsea Futbol Kulübü’nün 20 yıllık patronu Roman Abramoviç olmak üzere İngiltere’de faaliyet gösteren 7 Rus işadamının ticari faaliyetleri donduruldu.

İngiltere Finansal Yaptırım Dairesi’nce açıklanan yaptırım listesindeki işadamları, Putin döneminde zenginliklerine zenginlik katmakla suçlanıyor.

Yaptırımların nedeni bu işadamlarının yıllardır Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e yakın olmaları ve Ukrayna’nın işgaline doğrudan ya da dolaylı katkı sundukları iddiası.

Bu oligarkların en tanınmışı Roman Abramoviç, kendisine yönelik yaptırım olasılığı gündeme geldiğinde sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü’nü satılığa çıkardığını açıklamıştı. Kulübün piyasa değerinin 3 milyar sterlin olduğu hesaplandı. Bu durumda satışı olanaksız hale gelen takımın bilet satması bile yasaklandı. Forma sponsorluğunu yapan “Üç” adlı mobil telefon şirketi 40 milyon sterlinlik desteğini yeniden gözden geçireceğini açıkladı. “Zapp” adlı teslimat servisi de, son gelişmelerin ardından tıpkı “Üç” gibi sponsorluğa devam konusunu değerlendirdiğini bildirdi.

Abramoviç’in ülkeye girişi yasaklandı, başka kimselerle banka transferleri yapması imkansız hale geldi. Yatları ve jetlerine el konulması da yaptırımın diğer maddeleri arasında.

Sezonu geldiğinde futbolcu transferi yapması da yasaklanan Chelsea takımının zarar görmemesi için faaliyetlerine özel bir ruhsatla izin verilmesi planlanıyor. Roman Abramoviç’e herhangi bir kar sağlamamak şartıyla satışının yapılabilmesinin de yolları aranıyor.

Abramoviç’in Putin’e yakın pozisyonu nedeniyle gelirlerini arttırma avantajı yakaladığı ve sahibi olduğu bir diğer şirketi Evraz Demir Çelik’in, şimdi Ukrayna işgalinde görev alan tankların yapımına katkı sağladığı iddia ediliyor. İngiltere Yaptırım Dairesi, Evraz Demir Çelik şirketi vasıtasıyla Abramoviç’i Ukrayna’da istikrarı bozma faaliyetiyle suçladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Putin’in suç ortakları” dediği 7 kişi için “saklanacak yerleri yok” ifadesini kullandı. Liz Truss ayrıca, “Ukrayna halkının kanı onların ellerinde. Utanç içinde başlarını öne eğmeliler” dedi. Dışişleri Bakanı, İngiltere’nin Ukrayna'ya desteğinin sarsılamayacağını belirterek söze, “Putin rejimi üzerindeki baskıyı arttırmak ve onun acımasız savaş makinesine sağlanan fonları boğmaya devam edeceğiz” şeklinde devam etti.

Abramoviç en tanınmışı ancak aynı yaptırımlarla karşı karşıya kalan 6 oligark daha var. Bu kişilerden Dimitri Lebedev, Kremlin’in özel kasası olarak görülen Bank Rossia’nın yönetim kurulu başkanı. Diğerleri Rusya devlet petrol şirketi Rosneft’in başındaki İgor Sechin, Gazprom’un baş yöneticisi Aleksey Miller, En Plus maden ve enerji şirketinin hissedarı Oleg Deripaska. Rusya devletinin enerji boru hattı şirketi Transneft’in baş yöneticisi Nikolay Tokarev ve VTB Bank yönetim kurulu başkanı Andrei Kostin de yaptırım listesindeki diğer isimler.

Başbakan Boris Johnson “Bu kişilerin yaptırım kararı uygulamak için Rusya rejimiyle yeterli bağlantıları var” dedi ve “Putin’in etrafındaki ekonomik mengeneyi daraltmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Bu kişilerin yaptırıma tabi toplam varlıklarının 15 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu varlıklar, İngiltere Maliye Bakanlığı’nın yetkisi altında.

