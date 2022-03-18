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İngiltere Rus TV Kanalının Yayın Lisansını İptal Etti

18.03.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere radyo televizyon kurumu Ofcom, Rus hükümeti destekli Russia Today(RT) kanalının İngiltere’de yayın yapmasını sağlayan lisansı iptal ettiğini açıkladı. Kremlin karara tepki gösterdi

İngiltere Rus TV Kanalının Yayın Lisansını İptal Etti

İngiltere radyo televizyon kurumu Ofcom, Rus hükümeti destekli Russia Today(RT) kanalının İngiltere’de yayın yapmasını sağlayan lisansı iptal ettiğini açıkladı.

Ofcom’dan yapılan açıklamada RT’nin Rusya’da devlet tarafından fonlandığını ve bu sebeple Ukrayna operasyonu konusunda bağımsız habercilik yapamadığı gerekçesiyle lisansın iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada “Yürütülen soruşturma neticesinde RT kanalının komşu bir egemen ülkeyi işgal eden Rus hükümeti tarafından fonlandığı tespit edilmiştir. Öte yandan Rusya’da yeni kabul edilen yasalar da tarafsız gazeteciliği suç haline getirmiştir” denildi.

Kremlin Sarayı karara tepkis gösterdi ve RT kanalının İngiltere tarafından yayın lisansının iptal edilmesini “delilik” olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da karara “Batıda bağımsız medya yok” diyerek tepki gösterdi.

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İngiltere
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