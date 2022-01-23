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İngiltere: Rusya Ukrayna'da kukla rejim istiyor

23.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin’in Ukrayna’da Rus yanlısı bir hükümeti göreve getirmek istediğini savunan İngiltere hükümeti, Rus istihbaratının bu konuda eski bir Ukraynalı siyasetçiyle irtibatta olduğunu öne sürdü.

İngiltere: Rusya Ukrayna'da kukla rejim istiyor

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'da Moskova yanlısı bir kukla rejim göreve getirmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, Pazar günü yaptığı açıklamada, bunun gerçekleşmesi durumunda Moskova’nın çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Rus istihbarat servislerinin, Ukrayna'yı işgal planları kapsamında bazı eski Ukraynalı siyasetçilerle iletişim içerisinde olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanı Liz Truss, Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim göreve getirme komplosunu tolere etmeyeceğiz. Kremlin, askeri bir müdahalenin devasa bir stratejik hata olacağının ve Birleşik Krallık ve ortaklarımızın Rusya'ya büyük bir fatura keseceğinin farkında" ifadelerini kullandı.

"Aptalca ve absürd bir suçlama"

İngiliz Dışişleri, Rus hükümetinin olası bir Rus yanlısı hükümetin başına getirmek üzere eski Ukraynalı milletvekili Yevheniy Murayev'i düşündüğüne ilişkin bilgilere sahip olduğunu bildirdi. Fakat bakanlık, bu suçlamalara ilişkin kanıtları yayınlamayı ise reddetti.

Söz konusu iddialara ilişkin bir açıklamada bulunan Murayev, söz konusu iddiaların "aptalca ve absürd" olduğunu söyledi.

Pazar günü açıklamalarda bulunan Murayev, "Eğer bir şey kaçırmadıysam, Rusya'nın başka bir adayı var ve bunu saklamıyorlar da. Ben ülkemin bir vatanseveriyim" diye konuştu.

İngiltere'yi "şaşırmış" olmakla suçlayan Murayev, "Pek mantıklı değil. Ben Rusya'da yasaklıyım. Sadece bu değil, aynı zamanda babamın firmasının paralarına da el konuldu" diye konuştu.

Rusya'dan "dezenformasyon" suçlaması

Suçlamalara yanıt veren Rus hükümeti, Londra'nın suçlamalarının "dezenformasyon" olduğunu savundu. Moskova, İngiltere ve NATO'yu gerilimi tırmandırmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye "provoke edici faaliyetlerinden" kaçınma çağrısında bulundu.

ABD: Son derece endişe verici

Söz konusu iddialara bir tepki de ABD'den geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, böylesine bir komplonun son derece endişe verici olduğunu söyledi. Ukrayna halkının kendi geleceğini bizzat tayin etme hakkı olduğunu vurgulayan Horne, ABD'nin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş ortaklarının yanında olduğunun altını çizdi.

İngiliz Dışişleri Bakanı Truss'ın Şubat'ta Moskova'yı ziyaret etmesi ve mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor. Savunma Bakanları Ben Wallace ve Sergey Şoygu arasında da bir görüşme planlanıyor.

Ukrayna sınırında yaklaşık 100 bin askerini konuşlandırdığı belirtilen Rusya yönetimi, Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki endişelerinin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Reuters,dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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