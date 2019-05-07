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İngiltere, Rusya ve rejimin İdlib'e yönelik saldırılarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 23:56 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "Rusya'nın, Türkiye ile vardığı ateşkes anlaşmasının açık ihlali olan son saldırı, sadece İdlib'de halihazırda korkunç halde olan insani durumu daha da kötüleştiriyor"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Rusya ve Suriye rejiminin İdlib'e yönelik son saldırılarının hem Ankara ve Moskova arasında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini hem de bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Hunt, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Rusya ve Suriye rejiminin İdlib'deki askeri harekatının artması karşısında derin endişe duyduğunu kaydeden Hunt, son 7 ay içinde ilk kez varil bombalarının kullanıldığını, okullar, hastaneler hatta acil müdahale ekiplerin hedef alındığını vurguladı.

Onlarca sivilin öldürüldüğü ve 150 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı saldırıları kınayan Hunt, "Rusya'nın, Türkiye ile vardığı ateşkes anlaşmasının açık ihlali olan son saldırı, sadece İdlib'de halihazırda korkunç halde olan insani durumu daha da kötüleştiriyor." ifadesini kullandı.

Rusya ve Esed rejiminin Soçi anlaşması ve uluslararası insani hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Hunt, ayrıca Suriye'de gelecekte kimyasal silah kullanımına hızlı ve uygun bir karşılık verileceğinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya'nın ateşkesi güçlendirmek için 17 Eylül 2018'de vardığı mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki saldırılarına devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 5 günde düzenlenen saldırılarda en az 82 sivil hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib ingiltere Rusya Suriye

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