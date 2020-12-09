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  4. İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

09.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Bu olay İngiltere'de aşı uygulamalarının bile önüne geçerek günün konusu oldu.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşının ilk yaygın kullanım izni İngiltere'de verildi. Aşı ilk olarak Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına yapıldı. Ardından ise 81 yaşındaki William Shakespeare isimli bir erkeğe aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, tarihi günde SKY News yayınına uzaktan bağlantı ile konuk oldu. Bakan buradan dikkat çeken bir konuşma yaparak "Bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü. Bu zafer günü, salgınla mücadelemizdeki dönüm noktasıdır. İngiltere tarihinde şimdiye kadarki en geniş çaplı aşılama programını başlatan sağlık servisimizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ŞOV YAPMAKLA SUÇLANDI

Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamaların ardından ITV'de de bir canlı yayına konuk oldu. Buradaki konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Hancock İngiltere'de deyim yerinde ise olay oldu. 90 yaşında aşılanan Keenan'ı izlerken duygusal anlar yaşadığını belirten Hancock, aşı uygulamasıyla birlikte "hayatın değişmeye başlayacağını" belirtti ve gözyaşlarını sildi. Hancock'un gözyaşlarını samimi bulan küçük bir kitle olsa da, İngilizler genel olarak Sağlık Bakanı'nı şov yapmak ile suçladı.

Sağlık Bakanı'nın ağlaması sosyal medyada gündem olurken,' Oscar Ödülü Sağlık Bakanı Matt Hancock'a gidiyor' şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

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