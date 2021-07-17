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İngiltere Sağlık Bakanı Corona Pozitif Çıktı

17.07.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid Corona testinin pozitif çıktığını bildirdi. Ancak bakan daha önce iki doz aşı olduğu için semptomları hafif atlattığını söyledi

İngiltere Sağlık Bakanı Corona Pozitif Çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid Corona testinin pozitif çıktığını bildirdi. Ancak bakan daha önce iki doz aşı olduğu için semptomları hafif atlattığını söyledi.

Üç hafta önce maliye bakanlığından istifa edip sağlık bakanlığına getirilen Sajid Javid, Başbakan Boris Johnson’ın tüm İngiltere’de Pazartesi’den itibaren tam açılmaya gitme kararına destek veriyor. Ancak ülke içindeki en baskın varyant haline gelen Delta yüzünden vaka sayıları yeniden artışta.

Javid hızlı test sonuçlarının pozitif çıktığını ancak PCR testi sonuçlarını da beklediğini bildirdi.

Pakistanlı göçmen bir ailenin oğlu olan Javid, Mart ve Mayıs’ta iki doz Astra/Zeneca aşısı olmuştu.

Aşılar yüzde 100 koruma sağlamasa da Corona virüsüne yakalananların hastalığı hafif atlatmasını sağlıyor.

Yapılan incelemeler, Astra/Zeneca aşısının Delta varyantına karşı yüzde 60 koruma sağladığını, yüzde 92 oranında da hastaneye yatışları önlediğini gösteriyor.

Salgında en fazla can kaybı veren yedinci ülke olan İngiltere’de yetişkin nüfusun üçte ikisi iki doz aşı oldu.

Ancak uzmanlar Pazartesi günkü tam açılmanın hiç aşılanmamış kişilerin dışında aşılanmış nüfus açısından bile riskli olacağı görüşünde.

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