İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Kovid-19 ile mücadelede hakkındaki suçlamalarını reddetti

Johnson, "10 bin kişinin gereksiz yere ölüp ölmediği" sorusunu, "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Önemli kararlar aldık ve bunların hiçbiri kolay olmadı." şeklinde yanıtladı.

Ocak 2020'den bu yana salgınla mücadele kapsamında mecliste 60'tan fazla toplantıya katıldığını, Johnson'la birlikte 84 basın toplantısı gerçekleştirdiklerini, mecliste ve basın mensuplarının karşısında yaklaşık 2 bin 667 soruyu cevapladığını anlatan Hancock, halka karşı "açıklık" ve "şeffaflık" yaklaşımını benimsediklerini kaydetti.

Hancock, Cummings'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını, salgında yalnızca insanların hayatını kurtarmayı düşündüğünü, genelde ve özelde insanlara karşı hep dürüst olduğunu belirtti.

Salgın dönemindeki kararları, insanların yaşamını koruma düşüncesiyle aldıklarını aktaran Johnson, bununla birlikte Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) çökmemesi için çabaladıklarını savundu.

CUMMINGS'İN İDDİALARI

Parlamento Komitesi'nde, hükümetin salgın politikalarının incelendiği bir soruşturma kapsamında dün bir konuşma yapan Cummings, Kovid-19 salgınına ilişkin ilk raporların gelmeye başladığı 2020'nin ilk aylarında, hükümetin elinden geleni yapmadığını, Johnson'ın, Kovid-19'u Şubat 2020'de "bir korku hikayesi" olarak gördüğünü ve domuz gribi ile karşılaştırdığını ileri sürmüştü.

Johnson'a Kovid-19 salgınını domuz gribi gibi görmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu anlatan Cummings, hükümetin salgınla mücadelede yanlış politikaları nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Eski başdanışman, hükümette Şubat 2020'nin son haftasına kadar salgın hakkında "herhangi bir aciliyet duygusu" olmadığının altını çizerek, Hancock'un, toplantılarda insanlara yalan söylemek dahil en az 15 ila 20 mevzudan ötürü kovulması gerektiğini söylemişti. (AA)

