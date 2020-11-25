İngiltere Sağlık Bakanı Noel'le ilgili soruya 'inşallah' dedi

Diğer taraftan yaklaşan Noel, halkın bu süreci nasıl geçirebileceğine dair kafa karışıklığını beraberinde getiriyor.
Planı geçen gün Avam Kamarası'nda duyuran Başbakan Boris Johnson ilk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, ikinci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirtti. Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini açıkladı.
Üçüncü aşamada eğlence mekanlarıyla otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servis hizmeti sunabileceğini söyleyen Johnson, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirdi.
Hangi bölgenin hangi aşamada sayılacağına, salgının o bölgedeki durumuna göre karar verileceğini kaydeden Johnson, Noel'de bazı kuralların esnetilebileceğini de belirtti.
"Noel'in bu yıl normal olacağını söyleyemem" diyen Johnson, ailelerin bir araya gelmesine izin verecek ancak aynı zamanda riski en aza indirecek Noel tatili planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Johnson'ın açıklamalarının ardından Britanyalıların bu süreçte neleri yapıp neleri yapamayacaklarına dair belirsizlik yaşanırken, Sağlık Bakanı Matt Hancock'a katıldığı bir radyo programında, 2 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasaklar sırasında insanların Noel ilahilerini birlikte söyleyip söyleyemeyecekleri soruldu.
LBC'den Nick Ferrari'nin yayınına konuk olan Hancock, pandemiye rağmen halkın Noel ilahilerini birlikte söyleyebileceğini ima ederken, uzun bir duraksamanın ardından Arapça "İnşallah" ifadesini kullandı.
Middle East Monitor sitesinin haberine göre Hancock sohbet sırasında bu meseleye dair ayrıntılara girmekte zorlandı ve "Öncelikle Başbakan'ın bunu parlamentoya açıklamasına izin vereceğim" diye konuştu.
Britanyalı bakanın "inşallah" yorumu sosyal medyada da gündem oldu.
Twitter'da kullanıcılardan biri "Matt Hancock'un Noel'le ilgili soruyla sıkıştırıldığında neden ‘inşallah' yanıtını verdiğini biri bana anlatabilir mi? Resmen afalladım" dedi.
Bazıları da bu terimin alaycı bir şekilde kullanılabileceğine işaret ederek Hancock'un bu ifadeyi seçme niyetini sorguladı.
Bir kullanıcı, "Müslüman ebeveynlerin kitabından bir lafı çekerek, basının daha fazla soru sorumasını engellemek için ‘inşallah' demedi. Müslüman çocuklar bu bağlamda 'inşallah' sözünün ‘hayır' anlamına geldiğini çok iyi bilir" yorumunda bulundu.
Bakanın sözünü tiye alan bir kullanıcıysa, "Noel (ilahileri) hakkındaki sorulara Arapça 'inşallah' yanıtı veren Sayın Bakan nihayet hidayete erdi. İslam'a hoş geldin" ifadesini kullandı.
Kimileri de bu yıl Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Müslümanları etkileyen tecrit kısıtlamalarını hatırlatarak Hancock'un Noel'le ilgili soruya "inşallah" yanıtı vermesine tepki gösterdi.