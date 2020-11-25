İngiltere Sağlık Bakanı Noel'le ilgili soruya 'inşallah' dedi

Diğer taraftan yaklaşan Noel, halkın bu süreci nasıl geçirebileceğine dair kafa karışıklığını beraberinde getiriyor.

Planı geçen gün Avam Kamarası'nda duyuran Başbakan Boris Johnson ilk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, ikinci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirtti. Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini açıkladı.

Üçüncü aşamada eğlence mekanlarıyla otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servis hizmeti sunabileceğini söyleyen Johnson, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirdi.

Hangi bölgenin hangi aşamada sayılacağına, salgının o bölgedeki durumuna göre karar verileceğini kaydeden Johnson, Noel'de bazı kuralların esnetilebileceğini de belirtti.

"Noel'in bu yıl normal olacağını söyleyemem" diyen Johnson, ailelerin bir araya gelmesine izin verecek ancak aynı zamanda riski en aza indirecek Noel tatili planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.