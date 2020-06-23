İngiltere Salgın Önlemlerini Kaldırmaya Başladı

Boris Johnson, yaptığı açıklamada, ''Tavsiyemiz mümkün olan yerde 2 metre mesafe, ama değilse hastalığın bulaşma riskini önlemek için kişiler arası 1 metreden fazla mesafe bırakılmalı'' dedi.

Açıklamaya göre komşu ve akrabalar, akşam yemeğinde birbirlerine sarılmamak şartıyla buluşulabilecek.

Berber ve kuaförler, siperlik takma şartıyla saç kesimi yapabilecek. Sehpalardaki dergiler kaldırılacak, müşterilere çay ve kahve servisi yapılmayacak.

İki metre sosyal mesafe kuralı, mümkün olmayan yerde en az bir metre olarak güncellendi; restoran, kafe ve barlara yeşil ışık yandı. İngilizler restorandaysa ''elden ele menü'' dönemini sona erdiriyor. Pub ve restoranlar, Kamu Sağlığı Hizmetleri’nin (NHS) sürdürdüğü tarama ve takip sistemine uygun olarak, müşterilerinin kimlik bilgilerini alacak. Siparişler barkodlu mobil uygulamalarla temassız ya da tek kullanımlık menülerle verilecek ve ödemeler, temassız şekilde yapılacak.

Öte yandan İngiltere’de iç turizmi canlandırmak amacıyla turistik tesisler ve oteller yeniden açılacak.

Başbakan Johnson, çok sayıda işletmeye yeşil ışık yakarken gece kulübü, spor salonu ve güzellik merkezleri şimdilik kapalı kalacak. Masaj salonu, yüzme havuzu, dövmeci, bowling ve oyun salonu gibi işletmeler de kapalı kalacak diğer iş yerleri arasında yer alıyor.

Hükümetin sektör bazında hazırladığı rehberlerin yakında yayınlanacağını söyleyen Başbakan, ''İşletmelerin hangi hazırlıkları yapacakları o rehberlerde ayrıntılarıyla açıklandı'' dedi.

Başbakan Boris Johnson, tüm bu kararları tekrar tekrar üzerinde düşündükten sonra aldıklarını açıkladı ve hastalığın yayılma hızına göre hükümetin her an frene basmaya ve kısıtlamaları ülke çapında yeniden yürürlüğe koymaya hazır olduğunu söyledi.

Karar hem muhalefetten hem de işletme sahiplerinden destek gördü.

İngiltere, tam 3 ay önce, 23 Mart’da getirilen Corona kısıtlamalarını Mayıs ayından bu yana dereceli olarak kaldırıyor. Ancak ilk ve ortaokullardaki öğrencilerin Haziran’da okula başlama kararı, uygulamadaki zorluklar nedeniyle Eylül’e ertelendi.

Bugün için 171 olarak açıklanan kayıp sayısıyla birlikte İngiltere’de Corona’dan toplam ölenlerin sayısı 42 bin 927 oldu. Kuralları gevşetmeye yönelik kararların bu rakamların gittiği yöne göre yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

