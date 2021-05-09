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İngiltere Şampiyonlar Ligi finali için UEFA ile görüşüyor

09.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Türkiye'yi yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye almasının ardından İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde maçı İngiltere’ye taşımak için UEFA ile "hassas" görüşmeler yürütüyor.

İngiliz Manchester City ve Chelsea takımları arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, İngiltere'nin Türkiye'yi salgın nedeniyle yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye almasının ardından final maçını İngiltere'ye taşımak için UEFA ile "hassas" görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Devlet Bakanı Michael Gove, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada "Şu anda hassas görüşmeler yürütülüyor" dedi ve ekledi "Arkadaşım, çalışma arkadaşım Kültür Bakanı Oliver Dowden (Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı) şu anda bu konuda görüşmeler yürütüyor ve bunun hakkında daha fazlasını söylemem doğru olmaz. Fakat İngiltere'deki taraftarların finalin burada oynandığını görmek isteyeceğinden eminim."

İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye aldı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Cuma günü yaptığı açıklamada, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye'nin salgın nedeniyle yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye alındığını duyurmuş, futbol taraftarlarını maçı izlemek için İstanbul'a seyahat etmemeleri yönünde uyarmıştı. Bakan Shapps, kırmızı listedeki ülkelere acil durumlar dışında seyahat edilmesine izin verilmediğini söylemişti.

Bakan, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye dönenlerin zorunlu otel karantinasına girmesi ve bu kişilerin otel masraflarını da kendisinin ödemesi gerektiğini belirtmişti.

Reuters/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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