HABER

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 21:08 | Son Güncelleme

Williamson, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Huawei şirketine ilişkin gizli görüşmelerin sızdırılmasına soruşturması kapsamında görevinden alındı - Savunma Bakanlığı görevine Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt atandı

LONDRA (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırılması soruşturması neticesinde görevinden alındığı bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Savunma Bakanı Wiliamson'a yazdığı mektupta, "Büyük bir üzüntüyle size artık tam olarak güvenemeyeceğim sonucuna vardım." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt'un İngiltere Savunma Bakanlığı görevine atandığı kaydedildi.

Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı.

Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı almıştı.

İngiltere’de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları haftalık olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.

Şu ana kadar İngiliz hükümetinden Çinli Huawei şirketinin 5G ağının geliştirilmesi konusunda alabileceği role ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sadece bu konuda nihai kararın bahar sonunda verilmesinin planladığı bilgisi paylaşılmıştı.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
1 Mayıs'ta molotof eylemi hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı1 Mayıs'ta molotof eylemi hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı
Alanya Müftülüğü, tepki çeken paylaşımı kaldırdıAlanya Müftülüğü, tepki çeken paylaşımı kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gavin Williamson Güvenlik Huawei ingiltere savunma bakanı Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Trump Türkiye'ye geliyor

Trump Türkiye'ye geliyor

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.