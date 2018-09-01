İngiltere Savunma Bakanı Williamson Afganistan'da

KABİL (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Williamson ve beraberindeki heyeti Başkanlık Sarayında kabul etti.

Gani, Afganistan'a yaptığı yardımlardan dolayı İngiltere'ye teşekkür etti.

Eşref Gani, NATO bünyesinde Afgan askerlerine destek sağlayan İngiltere'nin, terörle mücadele konusunda da Afganistan'ı yalnız bırakmadığını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Williamson da Afgan güvenlik güçlerinin, terörle mücadelede gösterdiği fedakarlığı takdir ettiklerini belirtti.

İngiltere'nin, Afganistan'da istikrarın sağlanmasından yana olduğunu dile getiren Williamson, ülkesinin Afganistan'a yardımlarının süreceğini kaydetti.

Afganistan'a temmuz ayında 440 asker daha göndereceğini açıklayan İngiltere'nin, böylece ülkedeki asker sayısı 1200'e çıkacak.

